दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्न सरकारलाई भीम रावलले गराए सचेत

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते १५:३९

१५ मंसिर, विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

चुनावका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने काम गरेको बताउँदै सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।

‘दीर्घकालीन असर गर्ने गरी जलविद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा ठूलो चलखेल भएको छ,’ उनले भने,’ सरकारलाई सचेत गराउन चाहान्छु । निर्वाचनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्नू ।’

उनले देशको रक्षा गर्ने बेला सेनाको हेलिकप्टर चढेर भागेका केपी शर्मा ओलीले गुण्डुबाट अराजक अभिव्यक्ति दिइरहेको बताए ।

भीम रावल
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
