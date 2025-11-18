+
+
हलिउड :

‘जुटोपिया २’ ले ल्यायो आँधी : बन्यो २०२५ मा सर्वाधिक ओपनिङ गर्ने फिल्म

यो फिल्म सर्वकालिन चौथो उच्च विश्वव्यापी ओपनिङ, सन् २०२५ को सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी डेब्यू, र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी एनिमेटेड फिल्म ओपनिङ हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते २०:००

  • वाल्ट डिज्नीको एनिमेटेड फिल्म 'जुटोपिया २' ले विश्वव्यापी रूपमा ५५६ मिलियन अमेरिकी डलरको ओपनिङ गर्दै बक्स अफिस रेकर्ड तोडेको छ।
  • 'जुटोपिया २' ले पाँच दिनमा घरेलु रूपमा १५६ मिलियन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ४०० मिलियन डलर कमाएको छ।
  • चीनमा यो फिल्मले पहिलो ६ दिनमा १.९५ बिलियन युआन कमाएर सबैभन्दा धेरै कमाउने एनिमेटेड विदेशी फिल्म बनेको छ।

लस एन्जलस । ‘थ्याङ्क्स गिभिङ’ सप्ताहन्तमा रिलिज भएको हलिउड फिल्म ‘जुटोपिया २’ ले विश्वव्यापी रूपमा बक्स अफिस रेकर्ड तोडेको छ ।

वाल्ट डिज्नीले निर्माण गरेको यो एनिमेटेड फिल्मले विश्वव्यापी बक्स अफिसमा ५५६ मिलियन अमेरिकी डलरको ओपनिङ गर्दै धमाका मच्चाएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

वाल्ट डिज्नी कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक पृष्ठबाट कमाइको यो आँकडा सार्वजनिक गरेको हो । यो फिल्म सन् २०२५ मा विश्वब्यापीरुपमा सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ गर्ने फिल्म समेत बनेको छ ।

‘जुटोपिया २’ ले विस्तारित थ्याङ्क्स गिभिङ सप्ताहन्तमा पाँच दिनमा घरेलु रूपमा १५६ मिलियन डलर र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ४०० मिलियन डलर कमाएको छ ।

यो फिल्म सर्वकालिन चौथो-उच्च विश्वव्यापी ओपनिङ, सन् २०२५ को सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी डेब्यू, र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी एनिमेटेड फिल्म ओपनिङ हो ।

यसैबीच, चिनियाँ बक्स अफिसमा यसको प्रभुत्व पनि ऐतिहासिक छ । यो फिल्म चीनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कमाउने एनिमेटेड विदेशी फिल्म हो ।

रोयटर्सका अनुसार, फिल्मले चिनियाँ बक्स अफिसमा रिलिजको पहिलो ६ दिनमा १.९५ बिलियन युआन (२७५.६ मिलियन डलर) कमाएको छ ।

सन् २०१९ मा रिलिज भएको मार्भल स्टुडियोको ‘एभेन्जर्स : एन्डगेम’ पछि फिल्म चीनमा अहिलेसम्मकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो विदेशी भाषाको फिल्म ओपनिङको रूपमा छ ।

यो जुटोपिया (२०१६) को सिक्वेल हो, र यसलाई जेर्ड बुस र बेरन होवार्डले निर्देशन गरेका छन् । यसमा जेनिफर गडविन, जेसन बेटम्यान र कि-ह्यू क्वानले एनिमेटेड फिल्मका पात्रलाई आवाज दिएका छन् ।

जुटोपिया २ हलिउड
प्रतिक्रिया

Hot Properties

