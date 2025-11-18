+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्यालिब्रेसन फ्लाइटका कारण उडान अस्तव्यस्त, विमानस्थलमा यात्रु आक्रोशित

विमानस्थलमा पुगेका यात्रु श्री प्रसाद देवकोटाले एयरलाइन्सले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिएको गुनासो गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते २०:३७

१५ मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान प्रभावित हुँदा यात्रुहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

विमानस्थलको आन्तरिकतर्फको उडानमा समस्या हुँदा दिउँसोदेखि विमानस्थल पुगेका यात्रुहरू अलपत्र परेका हुन् । यात्रुहरूले अहिले पनि विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न भनिरहेका छन् ।

विमानस्थल स्रोतका अनुसार, सोमबार दिउँसो विमानस्थलमा परीक्षण उडान (क्यालिब्रेसन फ्लाइट) भएको थियो ।

उपकरणले राम्रोसँग काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर विमानस्थलमा प्राविधिक उडान गरिन्छ । उक्त काम सोमबार दिउँसो भएको विमानस्थल स्रोतले बतायो । सोही कारण आन्तरिकतर्फका उडान दिनभरजसो प्रभावित भएका थिए ।

विमानस्थल स्रोतले बताए अनुसार, आज सोमबारका लागि बोर्डिङ खोलेर उडानको प्रक्रिया थाल्दा ढिलो हुने अवस्था छ । यति एयरलाइन्सले आज बोर्डिङ नखुलाउने भनेको छ भने यात्रुहरूले आजै उडान गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।

जसकारण अहिले विमानस्थलमा यात्रुहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

विमानस्थलमा पुगेका यात्रु श्री प्रसाद देवकोटाले एयरलाइन्सले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिएको गुनासो गरे ।

‘हामी दिउँसो साढे ३ बजेदेखि विमानस्थल आएर बस्यौं । अहिलेसम्म पनि फ्लाइट हुन सकेको छैन,’ देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यहाँ आक्रोशित भिडले काउन्टरमा आक्रमण गर्न खोज्दा हामीले रोक्ने प्रयास गरेका छौं ।’

क्यालिब्रेसन फ्लाइट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवादको सकसपूर्ण बैठान, डेढ महिनामा महाधिवेशन गर्न कति सहज ?

कांग्रेस विवादको सकसपूर्ण बैठान, डेढ महिनामा महाधिवेशन गर्न कति सहज ?
ओलीले अन्तरिम सरकारबारे सर्वोच्चमा गरेको दाबी कति सत्य ?

ओलीले अन्तरिम सरकारबारे सर्वोच्चमा गरेको दाबी कति सत्य ?
सशस्त्रमा डीआईजी दरबन्दी थप: जुनियर धमाधम बढुवा, सिनियर समूह पछि पर्ने जोखिम

सशस्त्रमा डीआईजी दरबन्दी थप: जुनियर धमाधम बढुवा, सिनियर समूह पछि पर्ने जोखिम
पूर्वविद्यार्थी नेता तामाङ लमजुङबाट प्रतिनिधि छनोट

पूर्वविद्यार्थी नेता तामाङ लमजुङबाट प्रतिनिधि छनोट
पर्यटक आगमन मासिक औसत ९६ हजार ३८८, भारतीय र चिनियाँ घट्दै

पर्यटक आगमन मासिक औसत ९६ हजार ३८८, भारतीय र चिनियाँ घट्दै
विशेष महाधिवेशन पक्षधरको प्रश्न- केन्द्रीय समितिको म्याद थप्नुको उद्देश्य के हो ?

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको प्रश्न- केन्द्रीय समितिको म्याद थप्नुको उद्देश्य के हो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित