स्तरोन्नतिपछि यस्तो देखियो बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्ड

- म्याग्दीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत १९ वर्षपछि २६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ।
- नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको ११ किलोमिटर सडक रु ६३ करोडमा कालोपत्र र ढलान गरिएको छ।
- राहुघाट, बेगखोला, महभिर र पोखरेबगरमा पुल निर्माण र बेलिब्रिज जडान गरिएको छ।
१६ मंसिर, म्याग्दी । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्डमा १९ वर्षपछि कालोपत्र भएको छ । बेनीदेखि मुस्ताङको सिमाना काभ्रेभिरसम्म ३३ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटरमा कालोपत्र भएको हो ।
उक्त सडक आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँका अनुसार सडकलाई ११ मिटर चौडा बनाएर कालोपत्र र ढलान गरिएको छ । नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको १६.५ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर रु ६३ करोडमा कालोपत्र र ढलान भएको छ । राहुघाट–नागढुङ्गा खण्डको १९ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर रु ६६ करोडमा काम सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी,राहुघाट, बेगखोला, महभिर र पोखरेबगरस्थित कालीगण्डकी, दानाको घट्टेखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण, भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान भएका छन् ।
