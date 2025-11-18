+
सशस्त्रका १०३ इन्स्पेक्टरको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १२:४४

१६ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १०३ इन्स्पेक्टरको सरुवा भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकले एक सूचना जारी गर्दै १०३ इन्पेक्टरको सरुवा भएको जानकारी दिएको हो ।

सरुवा सूची अनुसार विदुर ढकाल गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरमा सरुवा भएको छ ।

अर्का इन्स्पेक्टर धनराज बुढाथोकीको नं. ३० गण हेडक्वाटर बागेश्वरी बाँकेमा सरुवा गरिएको छ ।

यस्तो छ सरुवा सूची–

इन्स्पेक्टर सरुवा सशस्त्र प्रहरी बल
