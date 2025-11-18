+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

110/1 (9.6)
चितवन राइनोज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

176/4(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

६० बलमा ६७ रन आवश्यक

जनकपुर बोल्ट्स 2025

110/1(9.6)
vs

चितवन राइनोज 2025

176/4(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
110/1 (9.6)
VS
६० बलमा ६७ रन आवश्यक
चितवन राइनोज 2025
176/4 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

नेपाली सवार बस भारतको बलरामपुरमा ट्रकसँग ठोक्किएर आगलागी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १४:१६

१६ मंसिर, काठमाडौं । भारतको उत्तरप्रदेशमा पर्ने बलरामपुर जिल्लामा नेपालीहरू सवार बस ट्रकसँग ठोक्किएर आगो लागेको छ ।

आगोमा जलेर बसमा सवार ३ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । २४ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये ६ जनाको अवस्था गम्भीर छ । मृतक र घाइतेहरूको पहिचान खुल्न सकेको छैन ।

यूपी २२ एटी ०२४५ नम्बरको बस र यूपी २१ डीटी ५२३७ नम्बरको ट्रक मंगलबार बिहान करिब साढे २ बजेतिर कोतवाली देहात थाना क्षेत्रको फुलबरिया सडकमा ठोक्किएका हुन् ।

बस करिब १०० मिटरसम्म घिस्रिँदै गएर हाइटेन्सन लाइनको बिजुलीको खम्बासँग ठोक्किएको थियो । खम्बा भाँचिएर बसमाथि खस्दा करेन्ट फैलिएको र आगो लागेको भारतीय मिडियाहरूले जनाएका छन् ।

सो बस नेपाल–भारत सिमाना नजिकको सुनौलीबाट दिल्लीतर्फ जाँदै थियो । बसमा ४५ यात्रु सवार थिए । तीमध्ये अधिकांश नेपाली रहेको दैनिक भाष्करले जनाएको छ ।

बस आगलागी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वमा कुलमानका दुई दिन : उज्यालो नेपालको प्रचार, वैकल्पिक शक्ति मिल्नुपर्ने सन्देश

पूर्वमा कुलमानका दुई दिन : उज्यालो नेपालको प्रचार, वैकल्पिक शक्ति मिल्नुपर्ने सन्देश
उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्न कांग्रेसले परिपत्र गर्ने

उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्न कांग्रेसले परिपत्र गर्ने
बच्चा जन्मिएपछि कहिले सुरु गर्ने यौन जीवन ?

बच्चा जन्मिएपछि कहिले सुरु गर्ने यौन जीवन ?
३ दिनदेखि गाडीसहित बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला

३ दिनदेखि गाडीसहित बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला
बाजुराको मार्तडी बजारमा आगलागी

बाजुराको मार्तडी बजारमा आगलागी
वालिङ नगरपालिकाले सडक खाना महोत्सव गर्ने दिन सार्वजनिक बिदा दिने

वालिङ नगरपालिकाले सडक खाना महोत्सव गर्ने दिन सार्वजनिक बिदा दिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित