+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
201/2 (20)
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

स्वास्थ्यका १५ निकायको ओएनएम स्वीकृत, कुन–कुन परे ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १७:४१

१६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

१५ मंंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार वीर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, गेटा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य बीमा, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसुती परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि प्रयोगशाला लगायतका निकायमा दरबन्दी थप्न स्वीकृत गरेको हो ।

‘अत्यावश्यक रहेका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप्नका लागि ओएनएम गर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘ करारमा भइरहेका र अत्यावश्यक सेवामा मात्रै ओएनएम गरिने छ ।’

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम भारत भ्रमणलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

डा. शर्मा २ देखि ४ पुसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने दोस्रो डब्लूएचओ ग्लोबल समिट एन्ड ट्रेडिसनल मेडिसिन एन्ड हाइलेभल मिनिस्टरियल डाइलग वन इम्प्लिमेन्टेसन अफ दि डब्लूएचओ ग्लोबल स्ट्राटेजी, २०२५—२०३४ कार्यक्रममा भाग लिन दिल्ली जान लागेकी हुन् । यो स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माको पहिलो भारत भ्रमण हो ।

ओएनएम स्वास्थ्य मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रोसिङटनको शतकमा पोखराले कर्णालीलाई दियो २०२ रनको ठूलो लक्ष्य

रोसिङटनको शतकमा पोखराले कर्णालीलाई दियो २०२ रनको ठूलो लक्ष्य
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बोर्ड र नेवानिबीच सम्झौता

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बोर्ड र नेवानिबीच सम्झौता
बिराटनगर इन्टरनेसनल कलेजको दीक्षान्त समारोह, ६४ विद्यार्थी दीक्षित

बिराटनगर इन्टरनेसनल कलेजको दीक्षान्त समारोह, ६४ विद्यार्थी दीक्षित
हर्क साम्पाङको पार्टीको मूल सिद्धान्त ‘हर्कवाद’

हर्क साम्पाङको पार्टीको मूल सिद्धान्त ‘हर्कवाद’
दुर्गा प्रसाईं दिल्लीमा, सरकारले बोलायो वार्तामा

दुर्गा प्रसाईं दिल्लीमा, सरकारले बोलायो वार्तामा
कांग्रेसको सदस्य बन्न अब लचिलो प्रावधान

कांग्रेसको सदस्य बन्न अब लचिलो प्रावधान

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित