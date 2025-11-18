+
बाढी प्रभावित व्यवसायका कर्जा पुनर्संरचना अवधि चैतसम्म 

यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १८:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत जिल्लाका उद्यम-व्यवसायका कर्जाको पुनर्संरचना सुविधा दिएको छ।
  • केन्द्रीय बैंकले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
  • केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत कर्जा सीमा प्रतिव्यक्ति १ करोड कायम गरी ब्याजदर करिडोरका दरहरू नयाँ रूपमा निर्धारण गरेको छ।

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम-व्यवसायका कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुविधा आगामी चैतसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा एक पटक मात्र पाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ । साथै, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जा दर जुन वर्गमा वर्गीकरण छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयर धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा सीमा प्रतिव्यक्ति १ करोड कायम गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि स्थायी तरलता सुविधा दर ६ र रिपो दर ५ प्रतिशत थियो ।

कर्जा पुनर्संरचना नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्तालिकीकरण बाढीपहिरो प्रभावित
