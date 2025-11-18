+
+
कांग्रेस पूर्वपदाधिकारीहरूले गरे संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल

सभापतिको उम्मेदवार तय गर्न आग्रह, राखे दुई शर्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते २१:१३

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व पदाधिकारीहरूको समूहले संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महाधिवेशनबारे छलफल गरेको छ ।

करिब ७५ जना संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यसहित मंगलबार भएको छलफलमा पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट एक जना सभापतिको उम्मेदवार बन्न आग्रह गरिएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, सभापतिका लागि एक जनाको नाममा सहमति जुटाएर छिटोभन्दा छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गरिएको हो ।

मंगलबारको छलफलमा पूर्व पदाधिकारीहरू बिमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदार, डा. प्रकाशशरण महत सहभागी थिए । डा. शशांक कोइराला उपत्यका बाहिर रहेको र गोपालमान श्रेष्ठ स्वास्थ्यका कारण बैठकमा सहभागी नभएको निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको आग्रहपछि बैठकमा उपस्थित पूर्वपदाधिकारीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो एक जनाको नाममा सहमतिमा पुग्ने वचन दिएका छन् । जसका लागि दुई वटा शर्त समेत अघि सारिएको ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

‘तपाईंहरूमध्ये एकले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुस् । अन्य पदमा भने तपाईंहरू पछिको अर्को पुस्ता आउँछ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले सुनाए, ‘पदाधिकारीका अन्य पदमा दाबी गरेर हामीहरूलाई रोक्न भएन ।’

सभापति हुने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहुने सल्लाह गरेर समझदारी गर्नसमेत सुझाव दिइएको ती सदस्य बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस पूर्वपदाधिकारी
सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशनबारे कांग्रेसमा अझै विवाद

कांग्रेसको सदस्य बन्न अब लचिलो प्रावधान

सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएकालाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न मातहतलाई कांग्रेसको परिपत्र

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठक भोलि

उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्न कांग्रेसले परिपत्र गर्ने

