बागलुङमा जिप दुर्घटना, ८ जना घाइते

१८ मंसिर, बागलुङ । बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा आठ जना घाइते भएका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका–८ सिगाना सेरामा बिहीबार दिउँसो साढे ४ बजे बरेङबाट बागलुङ बजारतर्फ आउँदै गरेको ग ३ च ४८३४ नम्बरको जिप दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा परी चालक सुसान्त जिसीसहित प्रशान्त खड्का, सावित्री भण्डारी, विस्मिता भण्डारी, सपना भण्डारी, निशा भण्डारी, चन्द्र भण्डारी र झुपा भण्डारी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी निरीक्षक कमलजंग थापाले जानकारी दिए ।
घाइतेहरूलाई धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
