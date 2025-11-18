+
सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि युवा जागरण आवश्यक : मन्त्री गुप्ता

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १८:३५

१९ मंसिर , काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि युवा जागरण र सचेतना अपरिहार्य भएको वताएका छन् । मन्त्री गुप्ताले सडक दुर्घटनाकै कारण वर्षेनी कैयौंले अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको जनाए ।

शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुप्ताले भने, ‘प्रहरी , युवा , यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर सबै  मिलेर सडक दुर्घटना न्युनीकरण गर्नुपर्दछ ।’

राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि आम युवाहरुले  जागरण र सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । बस्नेतले सडक दुर्घटना एक भयानक र विकराल समस्या वन्दै गएकाले यसविरुद्ध एकीकृत साझा अभियान जरुरी भएको बताए ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीले जनता र प्रहरी साथी भएर सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताए । कार्कीले प्रहरीको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले आम युवा यसमा लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय यातायात ब्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीले सडक दुर्घटना न्युनीकरणमा सामुहिक प्रयत्न आवश्यक भएको जिकिर गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय  स्वयंसेवक दिवस( डिसेम्वर ५) को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा उपत्यकाका करिव ५ सय चालक तथा सहचालक सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा  काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा सडक दुर्घटना सम्वन्धि विभिन्न सचेतनामुलक प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात् उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्वयंसेवकको रुपमा परिचालित युवाहरुले गाडी र मोटरसाइकलमा सचेतनामुलक स्टिकर टांस्दै सडक दुर्घटना न्युनीकरणको सन्देश प्रवाह गरेको परिषदका प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले जनाए ।

बब्लु गुप्ता
