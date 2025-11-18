+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

123/6 (17.6)
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

132/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१२ बलमा १० रन आवश्यक

लुम्बिनी लायन्स 2025

123/6(17.6)
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

132/6(20)
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
123/6 (17.6)
VS
१२ बलमा १० रन आवश्यक
जनकपुर बोल्ट्स 2025
132/6 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

मोरङ प्रहरीले नष्ट गर्‍यो ५५ सय किलो गाँजा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १९:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोरङ प्रहरीले विभिन्न मितिमा बरामद गरेको पाँच हजार ५ सय २७ किलो गाँजा खाल्डो खनेर नष्ट गरेको छ।
  • प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले जलाउँदा वातावरणमा असर पर्ने भएकाले गाँजा खाल्डोमा गाडिएको जानकारी दिए।
  • धनकुटा र भोजपुरमा व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती हुने र पहाडी जिल्लाबाट भारतीय बजारसम्म गाँजा पुग्ने प्रहरीले जनाएको छ।

१९ मंसिर, विराटनगर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले बरामद गरेका ५ हजार ५ सय केजीभन्दा बढी गाँजा नष्ट गरेको छ ।

विभिन्न मितिमा बरामद गरेको पाँच हजार ५ सय २७ किलो गाँजा शुक्रबार प्रहरी कार्यालयको हाताभित्रै नष्ट गरेको हो ।

बरामद गरिएको गाँजा खाल्डो खनेर नष्ट गरेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जलाउँदा वातावरणमा असर गर्ने भएकाले खाल्डो खनेर गाडिएको हो ।

कोशी प्रदेशको पहाडी क्षेत्र धनकुटा, भोजपुरमा प्रतिबन्धित गाँजा खेती हुँदै आएको छ ।

पहाडी जिल्लामा उत्पादित गाँजा चोरबाटो हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्छ । प्रहरीले नष्ट गरेको गाँजा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट बरामद गरिएको थियो ।

गाँजा मोरङ प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित