- मोरङ प्रहरीले विभिन्न मितिमा बरामद गरेको पाँच हजार ५ सय २७ किलो गाँजा खाल्डो खनेर नष्ट गरेको छ।
- प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले जलाउँदा वातावरणमा असर पर्ने भएकाले गाँजा खाल्डोमा गाडिएको जानकारी दिए।
- धनकुटा र भोजपुरमा व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती हुने र पहाडी जिल्लाबाट भारतीय बजारसम्म गाँजा पुग्ने प्रहरीले जनाएको छ।
१९ मंसिर, विराटनगर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले बरामद गरेका ५ हजार ५ सय केजीभन्दा बढी गाँजा नष्ट गरेको छ ।
विभिन्न मितिमा बरामद गरेको पाँच हजार ५ सय २७ किलो गाँजा शुक्रबार प्रहरी कार्यालयको हाताभित्रै नष्ट गरेको हो ।
बरामद गरिएको गाँजा खाल्डो खनेर नष्ट गरेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जलाउँदा वातावरणमा असर गर्ने भएकाले खाल्डो खनेर गाडिएको हो ।
कोशी प्रदेशको पहाडी क्षेत्र धनकुटा, भोजपुरमा प्रतिबन्धित गाँजा खेती हुँदै आएको छ ।
पहाडी जिल्लामा उत्पादित गाँजा चोरबाटो हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्छ । प्रहरीले नष्ट गरेको गाँजा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट बरामद गरिएको थियो ।
