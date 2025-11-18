कांग्रेस सुधार अभियानले ७७ जिल्लामै तोक्यो संयोजक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस सुधार अभियानले ७७ वटै जिल्लामा ४० वर्ष मुनिका नवयुवाका लागि जिल्ला संयोजक चयन गरेको छ।
- अभियानका संयोजक शिव रिमालले पार्टीको निर्वाचनमा ४० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत युवालाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
- अभियानले भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी, सुशासन कायम गर्ने र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
१९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुधार अभियान (४० वर्ष मुनि) ले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला संयोजक चयन गरेको छ ।
कांग्रेस सुधार अभियानले ४० वर्ष मुनिका नवयुवालाई पार्टीभित्र आकर्षण गराउनका लागि आज ७७ वटै जिल्लामा संयोजक तोकेको हो ।
अभियानका संयोजक शिव रिमालले पार्टीभित्रका हरेक तहमा ४० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत युवालाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
‘पार्टीको तर्फबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत युवालाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अभियानको मुख्य माग र उद्देश्य हो’, उनले भने ।
अभियानमार्फत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खबरदारी गर्दै सुशासन कायम गर्ने, पार्टीको तर्फबाट हरेक निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को व्यवस्था गराउने भएको छ ।
यसैगरी, लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्घनका लागि खबरदारी, नयाँ बहस र पैरवी गर्न सबै जिल्लाका संयोजक तोकिएको रिमालले जानकारी दिए ।
