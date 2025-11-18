+
एकताको आवश्यकताबारे प्रचार–प्रसार गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २० गते १३:२०

२०, मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जनवर्गीय र मोर्चा संगठनहरूलाई पार्टी एकताको आवश्यकताबारे व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलो अन्तर पार्टी (अपानि) निर्देशन जारी गरेर जनवर्गीय र मोर्चा संगठनहरूलाई एकताको औचित्य, महत्व र एकीकरणका लागि भएको सहमतिहरूको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पार्टी निर्माणका लागि प्रचार र प्रकाशनको काम ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रचारात्मक कामले मानिसको शरीरमा रक्तसञ्चारजस्तै काम गर्ने अपानिमा उल्लेख छ ।

‘प्रचार–प्रसारको महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर सबै तहका पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूले प्रचारात्मक कामलाई व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा अघि बढाउनु पर्दछ,’ अपनिमा भनिएको छ, ‘प्रचार र प्रकाशन क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विस्तृत कार्ययोजना पछि पठाइने छ ।’

पार्टीले अपानिमार्फत् पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा, टोलहरूमा पार्टी र जनवर्गीय संगठनका कार्यालयहरू तत्काल स्थापना गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

‘पार्टी कार्यालय भनेको सूचना संकलन र संप्रेषणको माध्यम हो, सम्पर्कको केन्द्र हो र पार्टी कामको मुटु हो । यही महत्वलाई ध्यानमा राखेर सबै तहमा तत्काल पार्टी कार्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न जरुरी छ,’ अपानिमा लेखिएको छ ।

प्रचारात्मक कामका लागि दिइएका निर्देशन यस्ता छन् :

१. पार्टी एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता, औचित्य, महत्व र एकीकरणका सन्दर्भमा भएका सहमतिहरूको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने ।

२. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, कार्यदिशा, घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूको आम जनता र कार्यकर्ताबिच व्यापक प्रचार गर्ने ।

३. एकतामा सहभागी पार्टीका नेता, कार्यकताबीच एकआपसमा सौहार्दता, समझदारी र भावनात्मक एकता कायम गर्ने सामग्रीहरू प्रचार गर्ने ।

४. निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने नयाँ–नयाँ प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन र ती सामग्रीहरूको व्यवस्थित प्रचारको काम गर्ने। प्रचार कार्यलाई आक्रामक बनाउने ।

५. विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, पर्चा, टिसर्ट, क्याप, स्टिकर, पोष्टरलगायत विभिन्न तरीकाबाट पार्टीको चुनाव चिन्ह पाँचकुने ‘तारा’ को व्यापक रूपमा प्रचार गर्ने ।

६. नवयुवा पुस्ता र आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा जोडिन प्रेरित गर्ने सामग्रीहरू प्रचार गर्ने ।

७. विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरूलगायत प्रचारका सबै माध्यमहरूलाई पार्टीको पक्षमा सदुपयोग गर्ने ।

८. पुराना, भद्दा प्रचारका तरिकाको सट्टा आजको वस्तुगत परिस्थितिअनुसार आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रचारलाई सहज, छरितो र जनताको दिल छुने गरी प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने ।

९. ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइवर ग्रुपहरू बनाएर व्यवस्थितरूपमा चलाउने, पार्टी र चुनावी सामाग्रीहरू प्रचार गर्ने, त्यस्ता सामग्रीहरू शेयर र पोष्ट गर्ने कामलाई व्यापक बनाउने ।

१०. आ–आफ्नो क्षेत्रमा उपयुक्त हुने, सुहाउँदो प्रविधिमैत्री प्रचारका माध्यम र तरिकाहरू अपनाउने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
