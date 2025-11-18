+
सिंहदरबार अवलोकन गर्न जाँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १३:३९

२१ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा खण्डहर बनेको सिंहदरबार परिसरको अवलोकन गर्ने भएकी छिन् ।

उनी आइतबार दिउँसो अवलोकनका लागि सिंहदरबार जाने कार्यक्रम रहेको  उनको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।

सो क्रममा उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।

‘सिंहदरबारमा आगजनीपछि क्षति भएका भवनहरूको अवलोनका लागि जान लाग्नुभएको हो,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पनि भेट्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री विद्यादेवी भण्‍डारी सुशीला कार्की
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित