+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

129/9 (20)
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

23/2(4.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९१ बलमा १०७ रन आवश्यक

कर्णाली याक्स 2025

129/9(20)
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

23/2(4.5)
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
129/9 (20)
VS
९१ बलमा १०७ रन आवश्यक
जनकपुर बोल्ट्स 2025
23/2 (4.5)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

बैंकहरूलाई धितो सकार्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारले भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ 'च' को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
  • यो आदेशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा डिफल्ट हुँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रोकिएको छ।
  • सर्वोच्चले उक्त व्यवस्थाले बैंकलाई अपुरणीय क्षति हुने र संविधानसँग बाझिएको भन्दै विवाद समाधान नभएसम्म रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

२१ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा ‘डिफल्ट’ भई धितो सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा धेरै नपाइने भएको छ ।

सरकारले भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको हो ।

भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरे सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी समेत भएको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले १० मंसिर २०८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) समेतले सरकार समेतलाइ विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनी संवैधानिक इजलास समक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट दायर भएको थियो ।

सोही रिट निवेदनमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त विषयको विवाद किनार नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिए बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७ (२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्नसमेत रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेत दृष्टिगत गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।

यो व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सकार वा बिक्री गर्न समस्या हुने देखिएको छ । त्यसका साथै वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढाउने देखिन्छ ।

कर्जा डिफल्ट धितो सकार बैंक तथा वित्तीय संस्था हदबन्दी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा ‘दलाल’ प्रयोग भ्रष्टाचार हो : गभर्नर पौडेल 

बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा ‘दलाल’ प्रयोग भ्रष्टाचार हो : गभर्नर पौडेल 
जेनजी आन्दोलनले डेढ खर्ब बराबर कर्जामा क्षति, नोक्सानी ३८ अर्ब

जेनजी आन्दोलनले डेढ खर्ब बराबर कर्जामा क्षति, नोक्सानी ३८ अर्ब
कर्जा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रतर्फ बढ्यो करिब १ प्रतिशत

कर्जा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रतर्फ बढ्यो करिब १ प्रतिशत
बैंकमा लगानीयोग्य रकम पुग्याे १० खर्ब, पुनरुत्थानले कर्जाको माग बढाउने

बैंकमा लगानीयोग्य रकम पुग्याे १० खर्ब, पुनरुत्थानले कर्जाको माग बढाउने
लघुवित्तले बैंकको औसत ‘आधार दर’मा ९ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने

लघुवित्तले बैंकको औसत ‘आधार दर’मा ९ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने
निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ४ खर्ब बढ्यो

निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ४ खर्ब बढ्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित