‘बिग बोस सिजन १९’ को उपाधि गौरव खन्नालाई

News Summary
- भारतीय टिभी शो 'बिग बोस १९' को ग्रान्ड फिनालेमा गौरव खन्नाले विजेता उपाधि जितेका छन्।
- सलमान खानले गौरवलाई नगद ५० लाख भारुसहित ट्रफी पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो।
- गौरवले 'सेलिब्रेटी मास्टरशेफ' र 'बिग बोस १९' लगातार दुई रियालिटी शो जितेका छन्।
मुम्बई । भारतीय टिभी च्यानल कलर्सबाट प्रसारण हुने बहुचर्चित रियालिटी शो ‘बिग बोस’ को सिजन १९ ले विजेता प्राप्त गरेको छ । आइतबार राती आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा गौरव खन्नाले उपाधि जिते ।
होस्ट समेत रहेका अभिनेता सलमान खानले उनलाई नगद ५० लाख भारुसहित ट्रफी पुरस्कार प्रदान गरे । खन्नाले यसअघि दिइएको टास्कमा पनि एक कार पुरस्कार जितेका थिए ।
फरहाना भट्ट प्रथम उपविजेता र प्रणित मोरे द्धितीय उपविजेता घोषित भए । गौरवले अमल मलिक, फरहाना, प्रणित मोरे र तान्या मित्तलसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्दै विजेता बने ।
खन्नाको शान्त, संयमी र तार्किक दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धामा देखियो, जसले धेरैको मन जित्यो । घरभित्र, उनको यो स्वभाव नक्कली भएको हल्ला फैलिन थाल्यो ।
चाहे त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो, प्रतिस्पर्धीबीचको झगडामा गौरव संलग्न होस् वा नहोस्, उनी सधैं छलफलको विषय बने । सलमानले पनि गौरवको खेल र रणनीतिको प्रशंसा गरे ।
फराह खान ‘वीकेन्ड का वार’ मा आउँदा पनि उनले गौरवलाई ‘सम्भावित विजेता’ भनेकी थिइन् । खन्नाको करियर सन् २००६ मा टिभी कार्यक्रम ‘भाभी’ मा सानो भूमिकाबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि उनी धेरै अन्य टिभी सिरियलमा देखा परे र धेरै विज्ञापनमा पनि देखिए ।
एक समय थियो जब गौरव कैसाथ तीनवटा कार्यक्रममा काम गर्थे । दिनको २० घण्टासम्म काम गर्थे । “कुमकुम : एक प्यारा सा बन्धन’ र “जीवन साथी’ जस्ता कार्यक्रममा उनी निकै लोकप्रिय थिए ।
तर “अनुपमा’ उनको करियरमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित भयो । अनुज कपाडियाको भूमिकामा उनले निर्वाह गरेको अभिनयले ठूलो ख्याति दिलायो र घरघरमा परिचित बनायो ।
आज, गौरव खन्ना एक टेलिभिजन सुपरस्टारको रूपमा चिनिन्छन् । उनले लगातार दुई रियालिटी शो जितेका छन्, : पहिलो “सेलिब्रेटी मास्टरशेफ’ र अहिले “बिग बोस १९ ।’
‘बिग बोस १९’ ग्रान्ड फिनालेको कुरा गर्दा, सो अवसरमा धेरै नृत्य र गायन प्रस्तुति पनि समावेश थिए । हालै दिवंगत भएका बलिउडका दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको निधनमा सलमान भावुक देखिए । उनका आँखा रसाएका थिए ।
सो अवसरमा जियो हटस्टार र कलर्स च्यानलमा यसपछि आउने सिरिज र कार्यक्रमको पनि घोषणा गरिएको थियो ।
