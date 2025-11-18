+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर समाजवादको यात्रा तय गर्छौं : वामदेव गौतम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १७:२८
फाइल तस्वीर

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले आगामी २१  फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि पार्टीले समाजवादको यात्रा तय गर्ने बताए ।

उनले दुई तिहाइ मत ल्याउन अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए ।

टोल, वडा, पालिका कुनै स्थान खाली नराखी जनतामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१७ वटा पार्टी एकीकृत भएर नेकपा बनेको बताउँदै उनले जनताको घरदैलोमा पुग्न नेताको अभाव नै नहुने बताए ।

उनले देशमा समाजवाद ल्याउनका लागि नेकपाले दुई तिहाइ ल्याउनैपर्ने बताए ।

जनताको सुविधाका लागि बाटो बन्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, विकासका लागि सारा संसारबाट वैज्ञानिकहरूलाई नेपाल ल्याउने, नेपालबाट सिप सिक्न बाहिर पठाउने लगायतको काम गर्ने उनले बताए ।

आउने नयाँ पुस्ताले गौरव गर्ने खालको नेपाल निर्माण गर्ने उनले दाबी गरे ।

‘१७ वटा पार्टी सामेल भइसकेपछि नेकपामा नेताको अभाव नै हुँदैन, ती सबै नेता जनताको घरदैलोमा पुग्ने हो । त्यो अभियान हामीले सुरु गर्ने हो । मरौंला अथवा बाँचौंला फरक पर्दैन । तर हामी समाजवाद निर्माण गर्नका निम्ति आगामी २१ फागुनको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतमा हामी पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले समाजवाद निर्माणका लागि युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

रोजगार नपाएर नै युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिने गरेको भन्दै उनले १६ वर्षदेखि ९० वर्ष मुनिका काम गर्नसक्ने जनशक्तिलाई श्रम गर्न लगाउनुपर्ने बताए ।

वामदेव गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१६ वर्ष पुगेपछि काम गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्छ : वामदेव गौतम

१६ वर्ष पुगेपछि काम गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्छ : वामदेव गौतम
वामदेव गौतमको प्रस्ताव : दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं

वामदेव गौतमको प्रस्ताव : दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं
माधवसँग एकता भएको ३ महिनासम्म पनि वामदेवको पार्टी कायमै

माधवसँग एकता भएको ३ महिनासम्म पनि वामदेवको पार्टी कायमै
चार वर्षपछि झलनाथ भेटेका वामदेव भन्छन्– सँगै भएकोमा खुशी भयौं, विगतका धेरै कुरा सम्झियौं

चार वर्षपछि झलनाथ भेटेका वामदेव भन्छन्– सँगै भएकोमा खुशी भयौं, विगतका धेरै कुरा सम्झियौं
माधवसँगको छलफलमा झलनाथले भने– मार्गप्रशस्त तपाईंकै हितमा छ

माधवसँगको छलफलमा झलनाथले भने– मार्गप्रशस्त तपाईंकै हितमा छ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित