चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर समाजवादको यात्रा तय गर्छौं : वामदेव गौतम

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् ।
सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि पार्टीले समाजवादको यात्रा तय गर्ने बताए ।
उनले दुई तिहाइ मत ल्याउन अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए ।
टोल, वडा, पालिका कुनै स्थान खाली नराखी जनतामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
१७ वटा पार्टी एकीकृत भएर नेकपा बनेको बताउँदै उनले जनताको घरदैलोमा पुग्न नेताको अभाव नै नहुने बताए ।
उनले देशमा समाजवाद ल्याउनका लागि नेकपाले दुई तिहाइ ल्याउनैपर्ने बताए ।
जनताको सुविधाका लागि बाटो बन्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, विकासका लागि सारा संसारबाट वैज्ञानिकहरूलाई नेपाल ल्याउने, नेपालबाट सिप सिक्न बाहिर पठाउने लगायतको काम गर्ने उनले बताए ।
आउने नयाँ पुस्ताले गौरव गर्ने खालको नेपाल निर्माण गर्ने उनले दाबी गरे ।
‘१७ वटा पार्टी सामेल भइसकेपछि नेकपामा नेताको अभाव नै हुँदैन, ती सबै नेता जनताको घरदैलोमा पुग्ने हो । त्यो अभियान हामीले सुरु गर्ने हो । मरौंला अथवा बाँचौंला फरक पर्दैन । तर हामी समाजवाद निर्माण गर्नका निम्ति आगामी २१ फागुनको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतमा हामी पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले समाजवाद निर्माणका लागि युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
रोजगार नपाएर नै युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिने गरेको भन्दै उनले १६ वर्षदेखि ९० वर्ष मुनिका काम गर्नसक्ने जनशक्तिलाई श्रम गर्न लगाउनुपर्ने बताए ।
