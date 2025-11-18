+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विराट ट्रेड एक्स्पो ९ पुसदेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १७:३७

२२ मंसिर, विराटनगर । आगामी ९ पुसदेखि विराटनगरमा ‘विराट ट्रेड एक्स्पो–२०२५’ आयोजना गरिने भएको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले विराटनगर महानगरपालिका–२ शान्ति चोकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो ।

सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले ९ देखि १९ पुससम्म एक्स्पो सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनेका लागि एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको बताए ।

एक्स्पोमा जर्मन प्रविधिबाट तयार गरिएको ह्याङगर संरचनासहित २ सय ३० वटा स्टल रहने उनले बताएका छन् ।

नेपालका घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगका उत्पादन, कृषिजन्य वस्तु, औद्योगिक सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा रहने जानकारी राठीले दिए ।

भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत छिमेकी मुलुकका उत्पादन पनि प्रदर्शनीमा राखिने उनले बताए ।

२ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको एक्स्पोबाट २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने अनुमान छ ।

विराट ट्रेड एक्स्पो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खातामा प्यान र इमेल अद्यावधिक गर्न ग्राहकलाई एनआईसी एसिया बैंकको आग्रह

खातामा प्यान र इमेल अद्यावधिक गर्न ग्राहकलाई एनआईसी एसिया बैंकको आग्रह
युवाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न २१ फागुनमा चुनाव हुनैपर्छ : अर्थमन्त्री

युवाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न २१ फागुनमा चुनाव हुनैपर्छ : अर्थमन्त्री
चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर समाजवादको यात्रा तय गर्छौं : वामदेव गौतम

चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर समाजवादको यात्रा तय गर्छौं : वामदेव गौतम
लेनिन सम्झँदै ओलीलाई ईश्वरको कटाक्ष : सब ठिकठाक छ भन्नु पतनको सुरुवात हो

लेनिन सम्झँदै ओलीलाई ईश्वरको कटाक्ष : सब ठिकठाक छ भन्नु पतनको सुरुवात हो
१६ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी बुटवलमा, ३ पुसदेखि सुरु

१६ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी बुटवलमा, ३ पुसदेखि सुरु
अदालतको अवहेलना मुद्दामा बारका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले पाए सफाइ

अदालतको अवहेलना मुद्दामा बारका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले पाए सफाइ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित