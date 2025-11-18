+
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गीतकार संघको दोस्रो अधिवेशन पेन्सिलभेनियामा हुने

२०८२ मंसिर २२ गते १९:५४

  • अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गीतकार संघ अमेरिकाको दोस्रो बार्षिक अधिवेशन मार्च २९, २०२६ मा पेन्सिलभेनिया राज्यको ल्यान्कास्टरमा हुने भएको छ।
  • अधिवेशनमा संघको वार्षिक र आर्थिक गतिविधिमाथि छलफल गरिने र भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरिने अध्यक्ष हरि उप्रेतीले बताए।
  • संघले गीतकारलाई १ हजार अमेरिकी डलर नगद पुरस्कारसहित 'ज्ञानेन्द्र गदाल गीत सम्मान' प्रदान गर्दै आएको छ र यस वर्ष ६ उत्कृष्ट स्रष्टालाई पनि सम्मान गरिने भएको छ।

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गीतकार संघ अमेरिकाको दोस्रो बार्षिक अधिवेशन मार्च २९, २०२६ मा पेन्सिलभेनिया राज्यको ल्यान्कास्टरमा हुने भएको छ ।

अध्यक्ष हरि उप्रेतीका अनुसार अधिवेशन समारोहको संयोजन तथा व्यवस्थापन स्थानीय नेपाली साहित्यिक संस्था ‘साहित्य कला संगम’ ले गर्ने भएको छ ।

अधिवेशनमा संघको वार्षिक र आर्थिक गतिविधिमाथि छलफल गरिनुका साथै भावी कार्यायोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

स्थानीय कार्यक्रम संयोजक ‘साहित्य कला संगम’ द्वारा तयार पारिएको विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित संस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया गरिने कार्यक्रम पनि रहने भएको छ ।

संघले पहिलो अधिवेशनदेखि नै गीत रचनामा उत्कृष्ठ योगदान पुर्‍याउने एकजना गीतकारलाई १ हजार अमेरिकी डलर नगद पुरस्कार सहित ‘ज्ञानेन्द्र गदाल गीत सम्मान’ द्वारा सम्मानित गर्दै आएको छ ।

यस वर्षदेखि उक्त सम्मान लगायत नेपाल र नेपाली डायस्पोराका गीत, संगीत र गायन विधाका ६ जना उत्कृष्ट स्रष्टालाई समेत पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिने भएको छ । गतवर्ष प्रदान गरिएको पहिलो सम्मान विशिष्ट गीतकार नीर शाहलाई प्रदान गरिएको थियो ।

प्रवासमा रहेर नेपाली गीत लेखनमा सक्रिय गीतकारको हकहितको लागि संस्था सक्रिय छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गीतकार संघ
