राजासहितको नयाँ समझदारी निर्माणका लागि दबाब दिन राप्रपाको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले राष्ट्रिय झण्डासँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमलको फोटो अंकित प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ मंसिर २३ गते १४:१३

  • राप्रपाले काठमाडौंमा नयाँ समझदारी निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरेको छ।
  • राप्रपाका नेता–कार्यकर्ताहरु रत्नपार्क क्षेत्रमा जुलुससहित भेला भएका छन्।
  • प्रदर्शनमा राष्ट्रिय झण्डा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा कोमलको फोटो अंकित प्लेकार्ड बोकेको देखिएको छ।

२३ मंसिर, काठमाडौं। राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नयाँ समझदारी निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले राप्रपाले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।

राप्रपाका नेता–कार्यकर्ताहरु जुलुससहित रत्नपार्क क्षेत्रमा भेला भएका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले राष्ट्रिय झण्डासँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमलको फोटो अंकित प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

सभालाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू :

 

 

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित