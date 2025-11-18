+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

राजेश हमाल स्टारर ‘प्रवासी जीवन’ १५ फागुनदेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १२:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राजेश हमाल स्टारर फिल्म 'प्रवासी जीवन' १५ फागुनदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको छ।
  • फिल्मले अमेरिकामा नेपाली प्रवासीको मानसिक स्वास्थ्य समस्या र संघर्षलाई चित्रण गरेको छ।
  • श्याम क्षेत्री र राम अधिकारीले निर्देशन गरेको फिल्ममा सरिता लामिछाने, बुद्धी तामाङ लगायत कलाकार छन्।

काठमाडौँ । राजेश हमाल स्टारर फिल्म ‘प्रवासी जीवन’ को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । निर्माताले बुधबार पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्म १५ फागुनदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने जनाएका हुन् ।

अमेरिकामा नेपालीले गर्नुपर्ने संघर्ष र प्रवासी जीवनको कथावस्तुमा फिल्म आधारित छ । फिल्मलाई श्याम क्षेत्री र राम अधिकारीले संयुक्तरुपमा निर्देशन गरेका हुन् ।

‘प्रवासमा पुग्ने जो कोहीले यो कथामा आफू वा आफ्नो वरपरको दृश्यलाई पाउनु हुनेछ । हामीले भौतिक रुपमा देखिने दुःखका धेरै चर्चा गर्छौँ तर मानसिक रुपमा भोहिरहेको यातनालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छौँ’ निर्देशक क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले हामीले त्यो समय र त्यहाँबाट निस्किएपछिको सुन्दर भविष्यलाई फिल्ममा देखाएका छौँ ।’

मानसिक स्वास्थ्य समस्या र समाधानको विषयको कुरा पनि समावेश भएकाले दर्शकले प्रवासीको जीवनलाई नजिकबाट बुझ्न सक्ने उनले बताए । फिल्ममा हमालसहित सरिता लामिछाने, बुद्धी तामाङ, महादेव त्रिपाठी, एञ्जेला बस्नेत, गगन सुवेदी, लोकेश भित्रीकोटी, दिव्या न्यौपाने, अबिगेल लुहार, प्रासु गिरी, शिखा अधिकारीसहित निर्देशक क्षेत्रीले पनि अभिनय गरेका छन् ।

‘सिजल एण्ड सिस्टर फाउन्डेसन फर नेपाल’ को सहकार्यसमेत रहेको फिल्मलाई अमेरिकाका रमणीय दृश्यमा छायांकन गरिएको छ । श्याम क्षेत्री प्रोडक्सन र नेसनल मिडिया प्रोडक्सनले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।

‘डाईङ क्यान्डल’, ‘चक्कर’, ‘जय श्री दाम’, ‘केटीएम कक्टेल’, ‘सरिता’ जस्ता फिचर तथा छोटा फिल्म निर्माण गरेका रविन आचार्य निर्माता रहेको फिल्मको विषयवस्तुले नै कलाकारलाई आकर्षित गरेको जनाएका छन् ।

‘यसको विषयले एउटा सचेतना पनि दिन्छ, यो प्रवासी जीवनको उज्यालो र अँध्यारोसँग जोडिएको कथा हो । हामीले निकै कम चर्चा गर्ने मानसिक स्वास्थ्यको समस्या र त्यसपछिको सुन्दर जीवनले प्रेरणा दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’ निर्माता आचार्यले भने ।

सार्वजनिक पोस्टरको पृष्ठभूमिमा लेखिएको ‘मेन्टल हेल्थ’, ‘एञ्जाइटी’, ‘थेरापी’ जस्ता शब्दले फिल्मको विषयलाई सङ्केत गरेको छ । फिल्मको कथा, पटकथा तथा संवाद स्वयम् निर्देशक क्षेत्रीले नै तयार गरेका हुन् ।

यसमा अमृत बिसुवाले छायाङ्कन, राम अधिकारीले सम्पादन, सुवास सिन्चुरीले पाश्र्वसङ्गीत, देवी खतिवडाले श्रृंगार, राज शङ्कर र प्रतीक सार्कीले ध्वनि मुद्रण, नवीन कार्कीले सङ्गीत सिर्जना गरेका छन् । प्रमोद खरेल र प्रताप दास जस्ता गायकले स्वर दिएका छन् ।

प्रवासी जीवन राजेश हमाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘सैयारा’ बन्यो सन् २०२५ को लोकप्रिय भारतीय फिल्म, सिरिजतर्फ ‘ब्याड्स अफ बलिउड’

‘सैयारा’ बन्यो सन् २०२५ को लोकप्रिय भारतीय फिल्म, सिरिजतर्फ ‘ब्याड्स अफ बलिउड’
‘पुराना नेताहरूका अनुभव र नयाँका ऊर्जा समायोजन गर्नुपर्छ’

‘पुराना नेताहरूका अनुभव र नयाँका ऊर्जा समायोजन गर्नुपर्छ’
डिजिटल संसारमा थप मौलाइरहेको लैङ्गिक हिंसा

डिजिटल संसारमा थप मौलाइरहेको लैङ्गिक हिंसा
इजरायलसँगको श्रम सम्झौता नवीकरणमा किन भइरहेछ ढिलाइ ?

इजरायलसँगको श्रम सम्झौता नवीकरणमा किन भइरहेछ ढिलाइ ?
महामन्त्री थापाको परिपत्र– सम्पूर्ण क्रियाशीलको सदस्यता अनिवार्य नवीकरण गर्नू

महामन्त्री थापाको परिपत्र– सम्पूर्ण क्रियाशीलको सदस्यता अनिवार्य नवीकरण गर्नू
राज्यका निकायमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन : सञ्चारमन्त्री खरेल

राज्यका निकायमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन : सञ्चारमन्त्री खरेल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित