सल्लाघारीमा एमालेको राजनीतिक उत्सव (तस्वीरहरू)

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनस्थल भक्तपुरको सल्लाघारीमा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभचिन्तकहरू पुग्ने क्रम जारी छ ।
विभिन्न स्थानबाट र्याली तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति सहित एमालेका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एवं शुभचिन्तकहरू सल्लाघारी जाने क्रम जारी छ ।
उद्घाटन सत्रमा करिब ३ लाख सहभागी जुटाउने दाबी एमालेले गरेको छ ।
उद्घाटनस्थलमा मल्ल शैलीको भव्य मञ्च निर्माण गरिएको छ । जहाँ २ सय भन्दा बढी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुने छन् ।
यो महाधिवेशनलाई एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक उत्सवको रूपमा पनि हेरका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4