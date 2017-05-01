रुद्रकली र खगेन्द्र कतार उड्दै

काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुर्किएका रुद्रकली र खगेन्द्र हात्तीको जोडीलाई उपहारस्वरुप कतार पठाइने भएको छ । ती हात्तीलाई सोमबार सौराहाबाट बिदाइ गरिँदैछ ।
ती हात्ती पुस २ गते भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतार उड्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सूचना अधिकारी अभिनास थापामगरले जानकारी दिए ।
२०८१ वैशाख ११ र १२ गते भएको कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले एक जोडी हात्ती कतारलाई उपहार दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार सौराहाको हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्र खोरसोरमा जन्मिएका रुद्रकली र खगेन्द्रलाई कतार पठाउन लागिएको हो । खगेन्द्रप्रसाद भाले र रुद्रकली पोथी हात्ती हुन् । उनीहरु दुवै ६–६ वर्षका छन् ।
वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस) सम्बन्धी नियम पालना लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा हात्ती पठाउन ढिला भएको निकुञ्जका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षण गर्न थालिएयता विभिन्न देशलाई जनावर उपहार दिने चलन छ । हात्ती दिन लागिएको भने पहिलोपटक हो ।
हालसम्म नेपालले विभिन्न देशलाई ४७ प्रकारका वन्यजन्तु तथा आखेटोपहार उपहार दिइसकेको छ । एक सय २० वटा घडियाल र मगर गोहीका अन्डा पनि उपहार दिइएको छ ।
सरकारले हालसम्म चीनसहित भारत, अमेरिका, जर्मनी, बंगलादेश, बेलायत, जापान, अस्ट्रियालगायत देशलाई गैंडा उपहार दिएको छ ।
