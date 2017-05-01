कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै, उपाध्यायको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंसिर २९ गते बिहान नौ बजे सानेपामा बस्नेछ।
- बैठकमा पदाधिकारी, आमन्त्रित सदस्य र सातै प्रदेश सभापतिहरूलाई बोलाइएको छ।
- बैठकले कांग्रेस नेता आमोद प्रसाद उपाध्यायको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेछ।
२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान नौ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ ।
बैठकमा पदाधिकारी, आमन्त्रित सदस्य र ७ वटै प्रदेश सभापतिहरूलाई समेत बोलाइएको मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
आजको बैठकले कांग्रेस नेता आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने छ । काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा मंसिर २७ गते राति उपाध्यायको निधन भएको थियो ।
