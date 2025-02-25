१५औं इन्टरनेशनल ओपन फ्रेन्डसिप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप पुस ३ देखि हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- १५औं इन्टरनेसनल ओपन फ्रेन्डसीप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप पुस ३ देखि २० सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिनेछ।
- प्रतियोगितामा नेपालसहित १४ देशका करिब एक हजार खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री सहभागी हुनेछन्।
- प्रतियोगितामा ६५ स्वर्ण, ६५ रजत र १३० कास्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ र सात लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार राखिएको छ।
१ पुस, काठमाडौं । इन्टरनेसनल ओपन फ्रेन्डसीप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप (आइओएफटिसी) नेपालको आयोजनामा १५औं इन्टरनेसनल ओपन फ्रेन्डसीप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप यही पुस ३ देखि काठमाडौंमा हुने भएको छ। सो विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले प्रतियोगिताको तयारी पूरा भइसकेको जानकारी गराएका छन्।
आइओएफटिसीको प्रमुख कार्यालय अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा रहेको छ भने आइओएफटिसी नेपाल त्यसको सहयोगी संस्था हो। सन् २००० मा सुरु भएको इन्टरनेसनल ओपन फ्रेन्डसीप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपले २५ वर्षको यात्रा पूरा गरिसकेको छ। तेक्वान्दोमार्फत खेल भावना, मैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो प्रतियोगिता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार भइसकेको आयोजकले जनाएको छ।
२५ वर्ष पुगेको अवसरमा यसपटकको १५औं संस्करण अघिल्ला संस्करणभन्दा भव्य रूपमा आयोजना गरिनेछ। उक्त संस्करणको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पुनः नेपाललाई दिइएकोमा आयोजक संस्थाले खुशी व्यक्त गरेको छ। प्रतियोगिता पुस ३ देखि ५ (डिसेम्बर १८ देखि २० तारिख)सम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्ड हलमा सञ्चालन हुनेछ।
आइओएफटिसीले प्रत्येक दुई वर्षमा यो प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। हालसम्म अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा पाँच संस्करण, नेपालमा चार संस्करण तथा भारत, बेलायत, हङकङ, अमेरिकाको मिचिगन र दक्षिण कोरियाको सोलमा एक–एक संस्करण सम्पन्न भइसकेका छन्। नेपालमा हुने यस संस्करणलाई अझ आकर्षक बनाउने लक्ष्य आयोजकले लिएको छ। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन डिसेम्बर २० मा सांस्कृतिक महोत्सव पनि आयोजना गरिनेछ, जसमा नेपालको सांस्कृतिक विविधता र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीको सन्देश प्रस्तुत गरिनेछ।
प्रतियोगितामा नेपालसहित दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, क्यानाडा, पाकिस्तान, भारत, हङकङ, चीन, मेक्सिको, माल्दिभ्स र बंगलादेशलगायत देशका खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। करिब एक हजार खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री प्रतियोगितामा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा हुने यो प्रतियोगिता सन् २०२६ मा अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने १६ औं इन्टरनेसनल ओपन फ्रेन्डसीप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली खेलाडीको छनोट प्रतियोगिता पनि हुनेछ। १६ औं संस्करणको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी अस्ट्रेलियालाई दिइसकिएको छ भने यसको मिति पछि तय गरिनेछ।
वर्ल्ड तेक्वान्दोको नियमअनुसार सञ्चालन हुने यस प्रतियोगितामा क्यारुगी र पुम्से दुवै विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सिनियर, जुनियर र क्याडेट तहमा पुरुष र महिलातर्फ विभिन्न तौल समूहमा खेल हुनेछ। पुम्सेतर्फ व्यक्तिगत, जोडी र टिम इभेन्ट समावेश गरिएका छन् भने बोर्ड ब्रेकिङ इभेन्ट पनि राखिएको छ। प्रतियोगितामा कुल ६५ स्वर्ण, ६५ रजत र १३० कास्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
प्रतियोगितामा विजेता तथा उत्कृष्ट खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीलाई नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिनेछ। कुल पुरस्कार राशि सात लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता आइओएफटिसी–युएसए, नेप्लिज तेक्वान्दो एकेडेमी र कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङको सहआयोजनामा हुनेछ। यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युएनटिएफ, डाएडो र युएसए वर्ल्ड क्लास तेक्वान्दो हलिउडको सहयोग रहनेछ।
प्रतियोगिताको अवसरमा कुकिवनका प्रशिक्षक मिन हाक सिओ नेपाल आउनेछन्। प्रतियोगिताको पहिलो दिन पुम्से सेमिनार पनि आयोजना गरिनेछ, जसको सञ्चालन प्रशिक्षक सिओले गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया 4