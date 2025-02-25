कार्डिफलाई हराउँदै चेल्सी ईएफएल कपको सेमिफाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चेल्सीले कार्डिफ सिटीलाई ३-१ गोलअन्तरले हराउँदै ईएफएल कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- एलेजेन्द्रो गार्नाचोले २ गोल र पेड्रो नेटोले १ गोल गरे।
- खेलको ५७औं मिनेटमा गार्नाचोले अग्रता दिलाए र इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल गरे।
२ पुस, काठमाडौं । चेल्सी इंग्लिस फुटबल लिग (ईएफएल) कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । गएराति भएको खेलमा कार्डिफ सिटीलाई ३-१ गोलअन्तरले हराउँदै चेल्सी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
चेल्सीको जितमा एलेजेन्द्रो गार्नाचोले २ गोल गर्दा पेड्रो नेटोले १ गोल गरे । कार्डिफका डेभिड टर्नबुलले १ गोल गरे ।
खेलको ५७औं मिनेटमा गार्नाचोले गोल गर्दै चेल्सीलाई अग्रता दिलाएका थिए । ७५औं मिनेटमा टर्नबुलले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा आएको थियो ।
८२औं मिनेटमा पेड्रोले गोल गर्दै चेल्सीलाई फेरि अग्रतामा ल्याए । इन्जुरी समयमा गार्नाचोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै चेल्सीको ३-१ को जित पक्का गरे ।
