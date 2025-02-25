बार्सिलोना कोपा डेल रे को अन्तिम १६ मा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको प्रि-क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- बार्सिलोनाले गादालाजारालाई २-० ले पराजित गरेको हो।
- आन्द्रिस क्रिस्टेनसनले ७६औं र मार्कस रासफोर्डले ९०औं मिनेटमा गोल गरेका थिए।
२ पुस, काठमाडौं । बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको प्रि-क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । गएराति भएको अन्तिम ३२ को खेलमा बार्सिलोनाले गादालाजारालाई २-० ले पराजित गर्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
बार्सिलोनाको जितमा आन्द्रिस क्रिस्टेनसन र मार्कस रासफोर्डले १-१ गोल गरे । दुवै गोल दोस्रो हाफको उतरार्द्धमा भएका थिए ।
७६औं मिनेटमा क्रिस्टेनसनले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए । ९०औं मिनेटमा रासफोर्डले गोल गर्दै २-० को जित पक्का गरे ।
