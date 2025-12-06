संयोगलाई यिन्हे इक्विपमेन्ट कम्पनीको साथ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ पुस, काठमाडौं । चीनको अग्रणी टेबलटेनिस ब्रान्ड मध्ये एक यिन्हे स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले नेपालका राष्ट्रिय टेबलटेनिस खेलाडी संयोग कपालीलाई प्रायोजन गर्ने भएको छ ।
नेपालमा यिन्हेको आधिकारिक विक्रेता डाँफे स्पोटर््सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नितिश राजभण्डारी र संयोगले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता दुई वर्षका लागि कायम रहने अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका कोषाध्यक्ष ज्याकी महर्जनले जनाएका छन् ।
सम्झौताअन्तर्गत यिन्हेले संयोगलाई तालिम र व्यावसायिक विकास बढाउन खेल सामाग्री र पोशाक उपलब्ध गराउने छ ।
