चीन जाने क्यानोइङ टोलीको बिदाइ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल क्यानोइङ एण्ड कयाक टिमलाई चीनमा आयोजना हुने चाइना नु जियाङ वाइल्डवाटर क्यानोइङ एसियन च्याम्पियनसिप २०२५ मा सहभागी हुन बिदाइ गरिएको छ।
- नेपालबाट कृष्ण खड्का र रन्जन कँडेलले च्याम्पियनसिपमा भाग लिनेछन् भने सूर्य प्रसाद जोशी र महेश थापा अफिसियलको रुपमा जानेछन्।
- एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलाडीलाई शुभकामना दिएका छन् र नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ एसोसिएसनका अध्यक्ष राजिव श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको महत्व बताउनुभएको छ।
१ पुस, काठमाडौं । चीनमा आयोजना हुने चाइना नु जियाङ वाइल्डवाटर क्यानोइङ एसियन च्याम्पियनसिप २०२५ मा सहभागी हुने नेपाल क्यानोइङ एण्ड कयाक टिमलाई बिदाइ गरिएको छ ।
नेपालबाट कृष्ण खड्का र रन्जन कँडेलले च्याम्पियनसिपमा भाग लिनेछन् । यस्तै अफिसियलमा सूर्य प्रसाद जोशी र महेश थापा पनि नेपाली टिमसँग जानेछन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, एनओसीका महासचिव तथा नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ एसोसिएसनका अध्यक्ष राजिव श्रेष्ठले मंगलबार एक कार्यक्रम बीच बिदाइ गरे ।
चाइनिज क्यानोइङ एसोसिएसनको आयोजनामा युनान प्रान्तमा हुने यस प्रतियोगिता डिसेम्बर १६ देखि २२ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आत्मविश्वासी भएर राम्रो प्रदर्शन गर्न खेलाडीहरुलाई शुभकामना दिए ।
यस्तै नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ एसोसिएसनका अध्यक्ष राजिव श्रेष्ठले नेपालमा क्यानोइङ र कयाकिङको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको महत्व र त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारे धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4