+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘सेतो धरती’ माथि नाटक मञ्चन गर्दै कान्तिपुर थिएटर

कान्तिपुर थिएटरले हालै ‘मीरा’ बाट रेखा थापा र ‘शिरिषको फूल’ बाट जीवन लुइँटेललाई नाटकमा डेब्यू गराएको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १२:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमर न्यौपानेद्वारा लिखित मदन पुरस्कार विजेता उपन्यास 'सेतो धरती' मा आधारित नाटक कान्तिपुर थिएटरले मञ्चन गर्न लागेको छ।
  • लेखक न्यौपाने र थिएटर प्रमुख प्रकाश पुरीबीच पुस्तकलाई नाटकमा रूपान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ।
  • नाटक माघ ९ गते सरस्वती पूजाको दिनदेखि मञ्चन गरिने तयारी भइरहेको छ र निर्देशक तथा कलाकारबारे चाँडै जानकारी दिइनेछ।

काठमाडौं । अमर न्यौपानेद्वारा लिखित मदन पुरस्कार विजेता उपन्यास ‘सेतो धरती’ मा आधारित नाटक मञ्चन हुने भएको छ । कान्तिपुर थिएटरले यो नाटक मञ्चन गर्न लागेको हो ।

लेखक न्यौपाने र थिएटर प्रमुख प्रकाश पुरीबीच पुस्तकलाई नाटक बनाउने कुरामा सम्झौता भएको छ । कान्तिपुर थिएटरले हालै ‘मीरा’ बाट रेखा थापा र ‘शिरिषको फूल’ बाट जीवन लुइँटेललाई नाटकमा डेब्यू गराएको थियो ।

‘सेतो धरती’ मा पनि चर्चित कलाकारलाई लिने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । पुस्तकको गरिमा र वजन मर्न नदिने विश्वाससहित कान्तिपुर थिएटरलाई नाटक मञ्चनको अधिकार दिएको न्यौपानेले जनाएका छन् ।

नेपाली साहित्यमा धेरै विक्री हुन सफल यो पुस्तकको मुख्य पात्र ताराको जीवन भोगाइलाई अक्षरमा पढेका पाठकलाई दृश्यमा देखाउन सके रोमाञ्चक हुने आशा लिइएको कान्तिपुर थिएटरका प्रमुख पुरीले बताए । पाठक मात्र नभएर रंगमञ्चका दर्शकले पनि पुस्तकमाथि स्वादिलो नाट्य खुराक पाउने आशा लिइएको उनले जनाए ।

९ माघमा सरस्वती पूजाको दिनदेखि नाटक मञ्चनको तयारी गरिएको छ । निर्देशक र कलाकारबारे चाँडै जानकारी दिइएने जनाइएको छ ।

एकेडेमीले फिल्म अध्ययन, अध्यापन सँगै पछिल्लो समय थिएटरको पनि सुरुवात गरेर निरन्तर रुपमा नाटक मन्चन गर्दै फिल्म, रंगमञ्च र साहित्यलाइ जोड्ने काम गरिरहेको छ ।

कान्तिपुर थिएटर सेतो धरती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित