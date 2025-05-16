+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चिनियाँ अर्बपतिले अमेरिकामा जन्माए १०० सन्तान !

0Comments
Shares
एजेन्सी एजेन्सी
२०८२ पुष २ गते १३:४९
Listen News
0:00
0:30
🔊

एकजना चर्चित चिनियाँ अर्बपति बारेमा सामाजिक सञ्जालमा चकित पार्ने दाबी सार्वजनिक भएको छ ।

अनलाइन गेमिङ कम्पनी  डुओयी का संस्थापक ४८ वर्षीय जू बो ले अमेरिकामा सरोगेसीको माध्यमबाट १००  भन्दा बढी सन्तान जन्माएको  दाबी गरिएको छ ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार जू बोले आफूलाई चीनको पहिलो पिता भनेर चिनाउने गर्छन् ।  उनले आफ्नो लक्ष्य ठूलो संख्यामा सन्तान जन्माउने रहेको खुलासा पटक-पटक सामाजिक सञ्जालबाटै गर्दै आएका छन् ।

उनको कम्पनीसँग सम्बन्धित सोसल मिडिया अकाउन्टहरूमा समेत जू बोले अमेरिकाका सरोगेसी एजेन्सीहरू मार्फत १०० भन्दा बढी बच्चाका पिता बन्ने बाटो अपनाएको दाबी गरिएको छ ।

३०० भन्दा बढी बच्चाको पिता हुनसक्ने आरोप

उता जू बोकी पूर्व प्रेमिका ताङ जिङ ले उनी वास्तवमा ३०० भन्दा धेरै बच्चाका पिता  भइसकेको हुनसक्ने दाबी गरेसँगै जू बो झनै चर्चा र विवादमा आएका छन् ।

ताङका अनुसार उनी आफैंले धेरै वर्षसम्म जूका ११ जना बच्चाको हेरचाह  गरेकी थिइन् । स्मरण रहोस् जू र ताङबीच हाल उनीहरुका दुई छोरीको संरक्षकत्व लाई लिएर कानुनी विवाद चलिरहेको छ ।

सन् २०२२ मा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक एउटा भिडियोको एउटा ठूलो घरभित्र धेरै स-साना बच्चाहरू बसेका देखिएका थिए । भिडियोमा बच्चाहरु  बाबा भन्दै दौडिएको देखिन्थ्यो। उक्त भिडियो उनी जू बोसँग सम्बन्धित भएको दाबी गरिएको थियो ।

यद्यपि डुओयी कम्पनीका एक प्रतिनिधिले ती दाबीहरूमध्ये अधिकांश गलत रहेको जिकिर ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’सँग गरेका छन् । तर,  कुन-कुन दाबी गलत हुन् भन्ने कुरा भने उनले स्पष्ट पारेका छैनन्।

एलन मस्कबाट प्रेरित

रिपोर्टअनुसार जू बो  विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा डेढ दर्जनभन्दा धेरै सन्तानका पिता एलन मस्क बाट पनि प्रेरित भएको बताइन्छ । उनले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भविष्यमा आफ्ना बच्चाहरूले एलन मस्कका बच्चासँग विवाह गरून् भन्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेका छन् ।

अदालती कागजातअनुसार सन् २०२३ मा क्यालिफोर्नियाको एक अदालतले जू बोको शुक्रकिटबाट गर्भाधारण भई सरोगेसीमार्फत् जन्मेका तथा जन्मिन बाँकी बच्चाहरूका लागि पितृत्व अधिकार माग्दै उनले दायर गरेका निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको थियो ।

अमेरिकामा जन्मिएका २० भन्दा बढी बच्चाहरूको आफू कानूनी पिता बन्न चाहेको र उनीहरुले भविष्यमा आफ्नो व्यवसाय सम्हालुन् भन्ने चाहना रहेको जू बोले अदालतमा बताएका थिए । तर, न्यायाधीशले उनका सबै निवेदन खारेज गरिदिएका थिए ।

समाचार अनुसार उनका धेरै बच्चाहरु हाल अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित एउटा घरमा बसिरहेका छन् जहाँ उनीहरूको हेरचाह सुसारेहरुले गरिरहेका छन् । जू बोले कामको व्यस्तताका कारण अहिलेसम्म बच्चाहरूलाई भेट्न नपाएको तर भविष्यमा उनीहरूलाई चीन ल्याउने योजना रहेको कुरा पनि अदालतलाई जानकारी गराएका छन् ।

अमेरिका चिनियाँ अर्बपति
लेखक
एजेन्सी

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकाले किन बनाउँदैछ प्रविधि दस्ता ?

अमेरिकाले किन बनाउँदैछ प्रविधि दस्ता ?
एक वर्षपछि युक्रेनलाई ईयूमा सामेल गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव, केही देशको विरोध

एक वर्षपछि युक्रेनलाई ईयूमा सामेल गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव, केही देशको विरोध
अमेरिकाले भेनेजुएली नागरिकलाई देश निकाला गर्न तय गरेको उडान रद्द

अमेरिकाले भेनेजुएली नागरिकलाई देश निकाला गर्न तय गरेको उडान रद्द
अमेरिकाले जनवरीयता गर्‍यो ८५ हजार भिसा रद्द, ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा

अमेरिकाले जनवरीयता गर्‍यो ८५ हजार भिसा रद्द, ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा
अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन

अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन
सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट जाँचेपछि मात्रै अमेरिकाको एच-१बी भिसा  

सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट जाँचेपछि मात्रै अमेरिकाको एच-१बी भिसा  

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित