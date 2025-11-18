एक वर्षपछि युक्रेनलाई ईयूमा सामेल गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव, केही देशको विरोध

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२७ मंसिर, किएभ । रूससँगको युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी पछिल्लो योजनाअन्तर्गत युक्रेन सन् २०२७ जनवरीको सुरुमै युरोपेली संघमा सामेल हुन सक्ने यस विषयमा जानकार एक वरिष्ठ स्रोतले शुक्रबार एएफपीलाई बताएको छ।
ईयू प्रवेश प्रक्रियाको जटिल प्रक्रियाले सामान्यतया वर्षौं लिन्छ र समूहका सबै २७ सदस्यहरूको सर्वसम्मत मत आवश्यक पर्दछ । केही देशहरू र विशेष गरी हङ्गेरीले लगातार युक्रेनको ईयूमा सामेल हुने विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
द्रूत प्रवेशको विचार युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी नेतृत्वको पछिल्लो संस्करणमा समावेश गरिएको योजनाले युक्रेनले रूसलाई केही भूमि सुम्पिने उल्लेख गरिएको छ। हालैका हप्ताहरूमा युरोपभरि कूटनीतिक गरमागरमी निम्त्याएको छ ।
युक्रेनको सदस्यताको विरोध गर्ने नेताहरूलाई आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न मनाउन वाशिङ्गटनसँग आवश्यक शक्ति छ, राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार एएफपी लगायतका पत्रकारहरूसँगको भेटमा भने ।
‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपेली सङ्घमा हाम्रो बाटो खोल्न कदम चाल्न सक्छ’, उनले भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग प्रभावका विभिन्न उत्तोलकहरू छन् र यसले युक्रेनलाई रोक्नेहरूमा प्रभाव पार्नेछ।’
किएभले लामो समयदेखि युरोपेली सङ्घको सदस्यताका लागि प्रयास गरिरहेको छ र सन् २०१४ को युरोपेली समूहको समर्थक क्रान्तिदेखि नै सुधारहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ तर स्थानीय भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ जुन ईयूमा सामेल हुनको लागि एक मुख्य शर्त हो।
गत हप्ता युरोपको कूटनीतिक भ्रमण पूरा गरेपछि जेलेन्स्कीले योजनाबारे थप वार्ताका लागि सोमबार बर्लिन जाने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए तर उनले वार्ताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
‘यदि सुरक्षाले साथ दिएमा उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ,’ ती अधिकारीले एएफपीसँग बताए ।
मस्कोले ऊ अमेरिकी योजनालाई संशोधन गर्ने प्रयासको बारेमा शंकास्पद भएको शुक्रबार सङ्केत गरेको थियो । यद्यपि, आफ्ना अधिकांश मुख्य मागहरू पूरा गरेको मस्कोले योजनाको धेरै हदसम्म समर्थन गर्दै आएको छ । एएफपी
