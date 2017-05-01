कैलाली-२ बाट उपाध्यायसहित १० जना कांग्रेस उम्मेदवारमा सिफारिस

२६ मंसिर, काठमडौं । नेपाली कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर २ क्षेत्रीय सिमितले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि डा। जितु उपाध्यायसहित १० जनाको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको छ ।
हाल सदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. उपाध्याय कांग्रेसका युवा नेता हुन् । दक्षिण कोरियाबाट फूड टेक्नोलोजीमा पीएचडी गरेका उपाध्यायले क्यानडामा प्राध्यापन गरिरहेका थिए । शाहले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि उनी नेपाल फर्केका हुन् ।
त्यस्तै सो क्षेत्रबाट कृष्णराज पाण्डे, गोपाल बम, घनश्याम जोशी, नमराज उपाध्याय, विजयबहादुर स्वाँर, वीरबहादुर चौधरी (थारु), मोहनसिंह राठौर, ललिता भट्ट र हिमबहादुर रावलको नाम पनि सिफारिस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ कृष्णबहादुर चौधरी, गोविन्दबहादुर विष्ट, जगराम चौधरी, रीता मञ्जरी, शीवा थापा, नन्दराम बादी, टीका चौधरी, सुशीला जोशी, सुमन सञ्ज्याल, नृपबहादुर सुवर्णकार, बलबहादुर विष्ट र रविन्द्रकुमार चौधरीको नाम सिफारिस भएको छ ।
राष्ट्रियसभा तर्फ जनकबहादुर बम, धर्मराज न्यौपाने, नारायणप्रसाद शर्मा, बलबहादुर विष्ट, रंगकुमार भट्टराई, शिवा थापा र हुर्मत चलाउनेको नाम सिफारिस भएको छ ।
