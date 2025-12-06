रोलर स्पीड स्केटिङको तयारी पुरा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ एसोसिएसन र रेयान्स स्केट पार्क रुकुमपुर्वको संयुक्त आयोजनामा गर्न लागेको प्रथम खुल्ला रोलर स्पीड स्केटिङ प्रतियोगिताको तयारी पुरा भएको छ ।
आयोजक रियाँस स्केट पार्क सिस्नेका प्रमुख अस्मी घर्तीका अनुसार प्रतियोगिता यही मंसिर २७ गते बिहान १० बजेबाट सिस्ने गाँउ पालिका वडा नं ६ चिउरेनीमा हुनेछ ।
खुल्ला प्रतिस्प्रधामा नेपा भरीका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरू समावेश हुने छन् । प्रतिस्पर्धामा प्रथम, द्वितिय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने महिला तथा पुरुष खेलाडीहरुले नगद पुरस्कार क्रमश: १० हजार, ७ हजार ५०० र रु ५ हजार रुपैयाँसहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन्।
युवा जमातका बिच लोकप्रिय खेल स्केटिङको विकास, प्रवर्द्धन तथा व्यवसायिकताका लागि नेपालमा यस्ता प्रतियोगिताहरू आवश्यक रहेको संघका अध्यक्ष अच्युत खनालले जानकारी दिए ।
