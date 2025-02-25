एसियाली युथ पारा गेम्समा स्वीकृतलाई रजत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ मंसिर, काठमाडौं । यूएईको दुबइमा भइरहेको पाँचौं एसियाली युथ पारा गेम्सअन्तर्गत टेबलटेनिसको यु–२३ पुरुष सिंगल्स (क्लास ७) मा स्वीकृत न्यौपानेले रजत जितेका छन् ।
स्वीकृत समूह चरणमा पहिलो हुँदै सेमिफाइनलमा पुगेका थिए । समूह चरणमा स्वीकृतले काजाकिस्तान, किर्गिस्तान र इराकका खेलाडीलाई पराजित गरेका थिए ।
सेमिफाइनलमा स्वीकृतले फिलिफिन्सका खेलाडीलाई ३–१ ले हराउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका थिए ।
फाइनलमा स्वीकृत चाइनिज ताइपेईंसंग २–३ ले चुके ।
