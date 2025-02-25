+
English edition
एनपीएल २०२५ :

यस्तो छ सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्सको फाइनल यात्रा

२०८२ मंसिर २६ गते १५:०३ २०८२ मंसिर २६ गते १५:०३

प्रतिक भट्ट

Shares

दुवै टोलीको फाइनल यात्रा भने विपरित किसिमको छ । सुदूरपश्चिमले लिग चरणमा शानदार प्रदर्शन गरेको थियो भने लुम्बिनीले उतारचढावका बीच शानदार पुनरागन गरेर उपाधिको नजिक पुगेको छ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
यस्तो छ सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्सको फाइनल यात्रा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेटको फाइनल खेल सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्सबीच शनिबार दिउँसो साढे ३ बजे हुँदैछ।
  • सुदूरपश्चिम रोयल्सले लिग चरणमा १२ अंकसहित शीर्षस्थानमा रहँदै पहिलो क्वालिफायरमा विराटनगर किङ्सलाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको छ।
  • लुम्बिनी लायन्सले उतारचढावका बीच इलिमिनेटर र दोस्रो क्वालिफायरमा जित हासिल गरी फाइनलमा पुगेको छ र कप्तान रोहित पौडेलले ९ खेलमा २६० रन बनाएका छन्।

२६ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा ३१ खेल सकिइसकेका छन् भने अब अन्तिम अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेल बाँकी छ ।

लिग चरणका २८ खेलहरू अनि प्लेअफका ३ खेलहरू सकिँदा अब उपाधि भिडन्तमा सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने हुँदैछन् । फाइनल खेल शनिबार दिउँसो साढे ३ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।

सुदूरपश्चिम रोयल्सले पहिलो क्‍वालिफायरमा विराटनगर किङ्सलाई हराएर सिधै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो भने लुम्बिनीले इलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाज अनि दोस्रो क्‍वालिफायरमा विराटनगर किङ्सलाई नै पराजित गरेर फाइनलको यात्रा तय गरेको छ ।

यी दुवै टोलीको फाइनल यात्रा भने विपरित किसिमको छ । सुदूरपश्चिमले लिग चरणमा शानदार प्रदर्शन गरेको थियो भने लुम्बिनीले उतारचढावका बीच शानदार पुनरागन गरेर उपाधिको नजिक पुगेको छ ।

दुवै टोलीको फाइनल यात्राबारे आज चर्चा गर्नेछौं ।

सुदूरपश्चिम रोयल्स

लिग चरणमा लगातार ५ खेल जितेर प्लेअफ पक्का गरेको सुदूरपश्चिमले त्यसपछिको खेल पनि जितेर शीर्षस्थानमा फिनिस गर्ने पक्का गरेको थियो । अंकतालिकामा १२ अंकका साथ शीर्षस्थानमा रहेको सुदूरपश्चिमले पहिलो क्‍वालिफायरमा विराटनगरलाई हरायो ।

लिग चरणमा यस संस्करण पनि सुदूरपश्चिमले शानदार सुरुवात गरेको थियो । पहिलो खेलमा सुदूरले काठमान्डुविरुद्ध १४७ रन डिफेन्ड गर्दै २९ रनको जित हासिल गरेको थियो । दोस्रो खेलमा पोखरा एभेन्जर्ससँगको हाइ स्कोरिङ खेलमा पनि १८ रनको जित हासिल गर्‍यो ।

त्यस्तै तेस्रो खेलमा कर्णाली याक्सविरुद्ध १३९ रन डिफेन्ड गरेर ९४ रनमै अलआउट गरेर प्रभावशाली जित हासिल गरेको थियो । चौथो खेलमा लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध १४४ रनको लक्ष्य पूरा गर्दै जित हासिल गर्‍यो ।

पाँचौं खेलमा सुदूरले साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई पनि ६ विकेटले पराजित गरेर प्लेअफमा स्थान पक्का गरेको थियो । छैटौं खेलमा चितवन राइनोजलाई ४९ रनले पराजित गरेर लगातार छैटौं जितसहित अंकतालिकामा शीर्षस्थानमै रहने पक्का गर्दै पहिलो क्‍वालिफायरमा स्थान बनायो।

लिग चरणको अन्तिम खेलमा सुदूरपश्चिम विराटनगरसँग भने पराजित भयो । १४४ रनको योगफल बनाएको सुदूरपश्चिमविरुद्ध फाफ डुप्लेसी चम्किँदा विराटनगरले १२औं ओभरमै लक्ष्य पूरा गरेको थियो । त्यसपछि सुदूरको भेट पहिलो क्‍वालिफायरमा विराटनगरसँगै भएको थियो ।

पहिलो क्‍वालिफायरमा भने सुदूरले बदला लियो । १५५ रनको योगफल बनाएको सुदूरले विराटनगरलाई ७८ रनमै अलआउट गरिदियो र सिधै फाइनलमा स्थान बनायो ।

यहाँसम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिम ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनवटै पक्षमा अब्बल देखिएको छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका उपकप्तान एवम् अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी कप्तान रहेको सुदूरले अन्तिम खेल मात्र एकपक्षीय रूपमा गुमाउँदा बाँकी खेलमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको छ र अब फाइनलमा पनि त्यही लयलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा हुनेछ ।

सुदूरपश्चिमको फाइनल यात्रा : 
काठमान्डु गोर्खाजसँग २९ रनले विजयी
पोखरा एभेन्जर्ससँग १८ रनले विजयी
कर्णाली याक्ससँग ४५ रनले विजयी
लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध ७ विकेटले विजयी
जनकपुर बोल्ट्सविरुद्ध ६ विकेटले विजयी
चितवन राइनोजविरुद्ध ४९ रनले विजयी
विराटनगर किङ्सविरुद्ध ६ विकेटले पराजित
पहिलो क्वालिफायरमा विराटनगर किङ्सविरुद्ध ७७ रनले विजयी

लुम्बिनी लायन्स

सुदूरपश्चिमभन्दा ठीक विपरित लुम्बिनीको भने लिग चरणमा उतारचढाव देखिएको थियो । सुरुवाती खेल जितेर त्यसपछि लगातार तीन हार बेहोरेको लुम्बिनीले अन्तिमका तीन खेल फेरि जितेर प्लेअफमा स्थान बनाएको थियो । त्यसपछि इलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाजलाई हरायो ।

लुम्बिनी लायन्सले पहिलो खेलमा चितवन राइनोजलाई ६ विकेटले हराएको थियो । त्यसपछि कर्णाली याक्ससँग भने ९ विकेटको एकपक्षीय हार बेहोरेको थियो । त्यस खेलमा मार्क वाटले शानदार शतक बनाएका थिए ।

तेस्रो खेलमा लुम्बिनी काठमान्डु गोर्खाजसँग २२ रनले पराजित भयो । चौथो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग ७ विकेटले पराजित भयो ।

त्यसपछि भने लुम्बिनीले शानदार पुनरागमन गर्‍यो । पाँचौं खेलमा पोखरा एभेन्जर्समाथि ३ विकेटको जित निकाल्न सफल भयो । छैटौं खेलमा विराटनगर किङ्सलाई ५ विकेटले अनि सातौं खेलमा जनकपुर बोल्ट्सलाई ४ विकेटले हराउँदै प्लेअफमा स्थान बनायो ।

यसरी कुनै समय एक हारले पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिने अवस्थामा रहेको लुम्बिनीले शानदार पुनरागमन गर्दै इलिमिनेटरमा काठमान्डुलाई ४ विकेटले अनि २४ घण्टाभित्रै भएको दोस्रो क्‍वालिफायरमा विराटनगरलाई ४० रनले हराउँदै फाइनलमा पुग्यो ।

लुम्बिनीले प्रतियोगिताको बीचमा विदेशी खेलाडीदेखि टिम कम्बिनेसनसम्म परिवर्तन गरेको थियो । त्यसले पनि लुम्बिनीको टोलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ ।

मध्यक्रमको ब्याटिङमा अझै सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । यस्तो भएमा लुम्बिनीको ब्याटिङ अझ बलियो देखिनेछ ।

लुम्बिनीको फाइनल यात्रा : 
चितवन राइनोजविरुद्ध ६ विकेटले विजयी
कर्णाली याक्सविरुद्ध ९ विकेटले पराजित
काठमान्डु गोर्खाजविरुद्ध २२ रनले पराजित
सुदूरपश्चिम रोयल्सविरुद्ध ७ विकेटले पराजित
पोखरा एभेन्जर्सविरुद्ध ३ विकेटले विजयी
विराटनगर किङ्सविरुद्ध ५ विकेटले विजयी
जनकपुर बोल्ट्सविरुद्ध ४ विकेटले विजयी
इलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाजविरुद्ध ४ विकेटको जित
दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगर किङ्सविरुद्ध ४० रनको जित

खेलाडीको प्रदर्शन यस्तो

सुदूरपश्चिमका लागि नेपाली खेलाडीबाट शानदार प्रदर्शन हुँदा विदेशी खेलाडीबाट पनि साथ मिलेको छ । ब्याटिङमा विनोद भण्डारी ८ खेलमा २६४ रन बनाएर टोलीका लागि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन् । त्यसपछि आरिफ शेखले १८० रन बनाएका छन् । कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १४९ अनि इशान पाण्डेले १२७ तथा हर्मीत सिंहले १२३ रन बनाएका छन् ।

बलिङमा अविनाश बोहरा १६ विकेटका साथ प्रतियोगिताकै दोस्रो सर्वाधिक विकेटठ लिने खेलाडीका रूपमा छन् । हर्मीत सिंहले १२, स्कट कुग्लेइनले १० अनि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ८ विकेट लिएका छन् ।

कप्तान दीपेन्द्र आफैं ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ ३ वटै पक्षमा शानदार देखिँदा सुदूरपश्चिमको टोली नै आत्मविश्वासी देखिएका छन् । उनले १० क्याच लिनुका साथै डाइरेक्ट हिट रनआउट समेत गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ लुम्बिनीका लागि पनि नेपाली खेलाडीबाट शानदार प्रदर्शन भएको छ । ब्याटिङमा कप्तान रोहित पौडेल तथा बलिङमा शेर मल्ल गज्जबको लयमा छन् । दुवैलाई विदेशी खेलाडीको साथ मिल्दा लुम्बिनीले मैदानमा गर्जन देखाइरहेको छ ।

रोहितले ९ खेलमा २६० रन बनाएका छन् । उनलाई अस्ट्रेलियन डार्शी शर्टले साथ दिइरहेका छन् जसले २४२ रन बनाएका छन् । निरोशन डिक्‍वेलाले ५ खेलमा १२६ रन बनाएका छन् । लुम्बिनीका लागि ब्याटिङमा सबैबाट केही योगदान भइरहेको छ ।

लुम्बिनीले जितको आधार भने बलिङबाट बनाइरहेको छ । शेर मल्ल ९ खेलमा १४ विकेटका साथ टोलीका लागि सर्वाधिक विकेट लिने बलर हुन् भने प्रतियोगिताकै तेस्रो सर्वाधिक विकेट टेकर हुन् । दोस्रोमा नामिबियन रुबेन ट्रम्पलमन छन् जसले १२ विकेट लिएका छन् । यी दुईले मिलेर विपक्षीलाई सुरुवातदेखि नै समस्यामा पार्दै आएका छन् । कप्तान रोहित पौडेलले पनि ७ विकेट लिएका छन् ।

एनपीएल एनपीएल क्रिकेट एनपीएल २०२५
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
छुटाउनुभयो कि?

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
फिचर (Home Main)

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
छुटाउनुभयो कि?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
छुटाउनुभयो कि?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्सको फाइनल यात्रा

यस्तो छ सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्सको फाइनल यात्रा

अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेर पोखरा एभेन्जर्सले दियो समर्थकलाई धन्यवाद

अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेर पोखरा एभेन्जर्सले दियो समर्थकलाई धन्यवाद

एनपीएलका कूल बाउन्ड्री बराबर प्रेसिडेन्सियल कलेजले कफीका विरुवा रोप्ने

एनपीएलका कूल बाउन्ड्री बराबर प्रेसिडेन्सियल कलेजले कफीका विरुवा रोप्ने

लुम्बिनी लायन्सको उडान

लुम्बिनी लायन्सको उडान

ओलम्पिक सोलिडेरिटी टेक्निकल कोर्स सम्पन्न

ओलम्पिक सोलिडेरिटी टेक्निकल कोर्स सम्पन्न

दोलखा चेस होम्सलाई तुल्सीलाल स्मृति चेस च्याम्पियनसिपको उपाधि

दोलखा चेस होम्सलाई तुल्सीलाल स्मृति चेस च्याम्पियनसिपको उपाधि

ट्रेन्डिङ

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा
हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ