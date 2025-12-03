एक्स्ट्राटेक ओभलमा एनपीएलको फाइनल देखाइने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेटको फाइनल खेल प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ।
- सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्स शनिबार त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा दिउँसो साढे ३ बजे एनपीएल फाइनल खेल्ने भएका छन्।
- एक्स्ट्राटेक ओभलका प्रबन्ध निर्देशक विनोद कुँवरले फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण ठूलो स्क्रीनमा देखाइने जानकारी दिनुभएको छ।
२६ मंसिर, काठमाडौं । रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदानमा सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको फाइनल खेल देखाइने भएको छ ।
पहिलोपटक उपाधि जित्ने होडमा रहेका सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्स शनिबार फाइनलमा भिड्दै छन् । फाइनल खेल त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा दिउँसो साढे ३ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
एक्स्ट्राटेक ओभलका प्रबन्ध निर्देशक विनोद कुँवरका अनुसार खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण एक्स्ट्राटेक ओभलको ठूलो स्क्रीनमा देखाइनेछ ।
‘सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीबीचको फाइनल हेर्दा तपाइहरूलाई कीर्तिपुर पुगेको अनुभव हुनेछ’ कुँवरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
