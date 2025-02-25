महिला क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले प्रशिक्षक केही दिनमा घोषणा भएर नेपाल नै आइपुग्ने बताएका हुन् ।
‘सेलेक्सन कमिटीबाट छनोट भइसक्नुभएको छ, अबको एक सातामा नेपाल नै आइपुग्नुहुन्छ भन्ने जानकारी मलाई आएको छ’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा चन्दले भने ।
आसन्न महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटअघि नयाँ विदेशी प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने हिसाबले आवेदन खुलाएको थियो । आवेदनमा माग भएअनुसार ईसीबी वा सीए लेभल-३ वा सो सरहको प्रमाणपत्र भएको र कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक क्रिकेट प्रशिक्षण अनुभव भएको प्रशिक्षक नै नियुक्त भएको अनुमान गरिएको छ ।
महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट सन् २०२६ को जनवरीमा नेपालमै हुँदैछ । त्यसका लागि महिला टोलीको प्रशिक्षक क्याम्प पनि सुरु भइसकेको छ ।
चन्दले घरेलु मैदानमा फाइदा उठाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए । ‘३ वटा टेस्ट टोली र ७ वटा एसोसियट छन् । घरेलु मैदानमै हुँदैछ, फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ’ चन्दले भने ।
साथै चन्दले महिलाको फ्रेन्चाइज लिग वा कुनै प्रतियोगिता गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बनाइरहेको पनि जानकारी दिए ।
