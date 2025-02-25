News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर।लिग (एनपीएल) को फ्रेन्चाइज टोली जनकपुर बोल्ट्सले ‘जेबी क्रिकेट एकेडेमी’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
एनपीएलको पहिलो सिजनको च्याम्पियन जनकपुर बोल्ट्सले शुक्रबार एक कार्यक्रम गर्दै जेबी क्रिकेट एकेडेमीको आधिकारिक घोषणा गरेको हो ।
दोस्रो सिजन मुख्य प्रशिक्षक रहेका शिवनाराईन चन्द्रपलको उपस्थितिमा एकेडेमीको घोषणा गरिएको हो । चन्द्रपलले स्थानिय खेलाडीहरुका लागि एकेडेमी राम्रो माध्यम हुने बताए।
यस्तै जनकपुरका बोर्ड अफ डिरेक्टर उत्सव सिग्देलले प्रशिक्षक चन्द्रपलसँग आगामी वर्षहरूका लागि पनि सम्झौता भएको बताए । ‘कोचसँग मल्टी इयर डिल हो र आउने वर्षमा पनि चन्द्रपल टिमसँग हुनेछन् । अहिले जनकपुर बोल्ट्सको हेड कोचको रुपमा ल्याएको हो । एकेडेमीको रुपमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर कुरा हुँदैछ’ उनले भने ।
मधेश प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर एकेडेमी सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
