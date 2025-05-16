काठमाडौं र चितवनमा प्रोटोन इमासको विशेष एक्स्चेन्ज अफर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रोटोन इमासले काठमाडौं र चितवनमा पुस ६, ७ र ८ गते विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
- कार्यक्रम काठमाडौंको फाइन डाइन एन्ड इभेन्ट्स र चितवनको मिलनचोकस्थित शोरुममा आयोजना हुनेछ।
- प्रोटोन इमास ७ को मूल्य ४६.९९ लाखबाट सुरु हुने र यसमा १६० किलोवाट मोटर पावर र ४९२ देखि ५८५ किलोमिटर एनइडीसी रेन्ज रहेको छ।
२ पुस, काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्सअन्तर्गत सञ्चालन हुने नेपालकै अग्रणी इलेक्ट्रिक सवारी साधन (ईभी) ब्रान्ड प्रोटोन इमासले काठमाडौं र चितवनमा विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
जस अनुसार काठमाडौं र चितवनमा पुस ६, ७ र ८ गते (डिसेम्बर २१, २२ र २३ मा) विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । काठमाडौं उपत्यकामा यो कार्यक्रम फाइन डाइन एन्ड इभेन्ट्स, ललितपुरमा हुने छ भने चितवनको मिलनचोकस्थित शोरुममै आयोजना हुनेछ ।
तीन दिन सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा विद्यमान सवारी साधन एक्स्चेन्ज गर्न चाहने ग्राहकलाई प्रोटोन इमासका प्रमुख विशेषता, सेवा सुविधा तथा अफरका फाइदाबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
एक्सचेन्ज अफरमा प्रोटोन इमास ७ को मूल्य ४६.९९ लाखबाट सुरु हुनेछ । यो गाडीले शक्तिशाली १६० किलोवाट मोटर पावर प्रदान गर्दछ भने यसमा १८० मीमी ग्राउण्ड क्लियरेन्स तथा एनइडीसी रेन्ज ४९२ तथा ५८५ रहेको छ ।
उन्नत सुरक्षात्मक तथा प्रिमियम डिजाइन सुविधासहितको यो ईभीको लम्बाइ ४६१५ मीमी रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। यस विशेष अफरमार्फत ग्राहकले अत्याधुनिक ईभीमा अपग्रेड गर्ने उत्कृष्ट अवसर पाउने भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4