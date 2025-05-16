+
बर्दिया–कैलाली जोड्ने दौलतपुरघाट पुल शिलान्यास

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १७:०४

  • शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली नदीमा ४८२.२० मिटर लामो मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास गरेका छन्।
  • पुल निर्माणले करिब २ हजार घरधुरीलाई नदी वारपार गर्न बाह्रै महिना सहज सुविधा उपलब्ध गराउनेछ र आवतजावतमा जोखिम कम गर्नेछ।
  • सरकारले पुल ११ असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ र १५ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।

२ पुस, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली नदीमा निर्माण हुने मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुल शिलान्यास गरेका छन् ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिका—१ दौलतपुर र कैलालीको टीकापुर पार्कसँग जोड्न कर्णाली नदीस्थित दौलतपुरघाट झोलुङ्गे पुलको बुधबार शिलान्यास गरिएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत सस्पेन्स बृज डिभिजनमार्फत निर्माण हुने पुलको लम्बाइ ४८२.२० र चौडाइ १.६० मिटर रहेको छ । पुल निर्माणबाट दौलतपुर र टीकापुर क्षेत्र दुवैतर्फका करिब २ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । पुलको मध्य भागमा फोटो खिच्न मिल्ने गरी आवश्यक संरचना पनि बनाइने भएको छ ।

दौलतपुरघाटमा पुल नहुँदा डुंगाको प्रयोग गरी कर्णाली नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा हुँदै आएको छ । वर्षायाममा डुंगाको प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा आवतजावत नै बन्द हुने अवस्था रहेको छ । झोलुङ्गे पुलको निर्माण पश्चात स्थानीय बासिन्दालाई बाहै्र महिना सहज रुपमा नदी वारपार गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले पुल निर्माणपछि टापुको रुपमा रहेका राजापुर र टीकापुरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न योगदान पुग्ने बताए ।

दौलतपुरतर्फका स्थानीयलाई टीकापुर बजार क्षेत्रमा क्याम्पस, अस्पताल आवतजावतमा सहज हुने र कृषि उत्पादन टीकापुर क्षेत्रसम्म ढुवानी गर्ने वातावरण बन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले त्यस क्षेत्रमा रहेको नदी कटानलाई नियन्त्रण गरी सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

उनले तोकिएकै समयमा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिए । ठेक्का सम्झौता बमोजिम पुल ११ असार २०८४ भित्र सम्पन्न हुनेछ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले झोलुङ्गे पुल निर्माणले दौलतपुर क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने आधार तय गर्ने उल्लेख गरे।

राजापुर नगरपालिका प्रमुख दिपेश थारु र टीकापुर नगरपालिका प्रमुख रामलाल दगौरा थारुले पुलले सुदूपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश तथा दुई जिल्ला जोड्ने हुँदा आवतजावत सहज हुनुका साथै पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । पुल निर्माणका लागि १५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

 

 

दौलतपुरघाट
