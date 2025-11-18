+
महन्थ ठाकुर भन्छन्– हामी चुनावकै पक्षमा छौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ४ गते ११:२४

४ पुस, काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरू चुनावकै पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

‘हामी चुनावकै पक्षमा छौं । फागुन २१ मा चुनाव भयो भने चुनावमा भाग लिन्छांै’ ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने । तथापि, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा समेत बिचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्‍यो भने त्यसलाई मानेर जान्छौं । अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प त छैन ।’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यसमा साथ दिन दुवै दलले साना दलहरूलाई समेत भनेका छन् ।

लोसपाले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । अदालतमा मुद्दा परिसकेको र त्यसको सुनुवाई समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा थप निवेदन लैजानेबारे केही गरिरहनुपर्ने हो वा होइन आफैँमा बिचारणीय विषय रहेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए ।

महन्थ ठाकुर
प्रतिक्रिया

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

