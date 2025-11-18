महन्थ ठाकुर भन्छन्– हामी चुनावकै पक्षमा छौं

४ पुस, काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरू चुनावकै पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
‘हामी चुनावकै पक्षमा छौं । फागुन २१ मा चुनाव भयो भने चुनावमा भाग लिन्छांै’ ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने । तथापि, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा समेत बिचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्यो भने त्यसलाई मानेर जान्छौं । अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प त छैन ।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यसमा साथ दिन दुवै दलले साना दलहरूलाई समेत भनेका छन् ।
लोसपाले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । अदालतमा मुद्दा परिसकेको र त्यसको सुनुवाई समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा थप निवेदन लैजानेबारे केही गरिरहनुपर्ने हो वा होइन आफैँमा बिचारणीय विषय रहेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4