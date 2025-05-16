भोलि शैक्षिक हड्ताल घोषणा, छलफलमा प्याब्सन र एनप्याब्सन

६ पुस, काठमाडौं । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले भोलि (पुस ७) शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको छ ।
उक्त युनियनले विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक एवं नेपाली नागरिकलाई यही चुनावबाट मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क घटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
भोलि हुने भनिएको शैक्षिक हड्ताल उपत्यकाव्यापी हुने बताइएको छ ।
युनियनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भोलिको हड्ताल सफल पार्न आह्वान गरिएको छ ।
उक्त हड्ताल आह्वान भएपछि भोलि विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अहिले प्याब्सन र एनप्याब्सन छलफल गरिरहेका छन् ।
