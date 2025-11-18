प्रोटोन इमासको विशेष एक्स्चेन्ज अफर पोखरामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोन इमास ब्रान्डको इलेक्ट्रिक सवारीको लागि पोखरामा ७, ८ र ९ पुसमा विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
- कार्यक्रम पोखरास्थित सिटी स्क्वायर ब्यान्क्वेट एन्ड रेस्टुरेन्ट, न्यूरोडमा आयोजना हुनेछ र ग्राहकले विद्यमान सवारी एक्स्चेन्ज गर्दा विशेष सेवा सुविधा पाउनेछन्।
- प्रोटोन इमास ७ को मूल्य ४६.९९ लाखबाट सुरु हुनेछ र यसमा १६० किलोवाट मोटर पावर, १८० मिमी ग्राउन्ड क्लियरेन्स, एनईडीसी रेन्ज ४९२ र ५८५ रहेका छन्।
७ पुस, काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्स अन्तर्गत सञ्चालन हुने इलेक्ट्रिक सवारी साधन (ईभी) ब्रान्ड प्रोटोन इमासले पोखरामा विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पुस ७, ८ र ९ गते (डिसेम्बर २२, २३ र २४) गरी तीन दिन विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । पोखरास्थित सिटी स्क्वायर ब्यान्क्वेट एन्ड रेस्टुरेन्ट, न्यूरोडमा कार्यक्रम आयोजना हुने जगदम्बा मोटर्सले जनाएको छ ।
सो कार्यक्रममा विद्यमान सवारी साधन एक्स्चेन्ज गर्न चाहने ग्राहकले विशेष सेवा सुविधा समेत पाउने छन् । प्रोटोन इमासका प्रमुख विशेषता, सेवा सुविधा तथा अफरका फाइदाबारे विस्तृत जानकारी समेत प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । एक्स्चेन्ज अफरमा प्रोटोन इमास ७ को मूल्य ४६.९९ लाखबाट सुरु हुनेछ ।
प्रोटोन इमास ७ ले शक्तिशाली १६० किलोवाट मोटर पावर प्रदान गर्दछ भने यसमा १८० मीमी ग्राउन्ड क्लियरेन्स तथा एनईडीसी रेन्ज ४९२ र ५८५ रहेको छ । उन्नत सुरक्षात्मक तथा प्रिमियम डिजाइन सुविधासहितको यो ईभीको लम्बाइ ४६१५ मीमी रहेको छ ।
