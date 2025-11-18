+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रोटोन इमासको विशेष एक्स्चेन्ज अफर पोखरामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते १२:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोन इमास ब्रान्डको इलेक्ट्रिक सवारीको लागि पोखरामा ७, ८ र ९ पुसमा विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
  • कार्यक्रम पोखरास्थित सिटी स्क्वायर ब्यान्क्वेट एन्ड रेस्टुरेन्ट, न्यूरोडमा आयोजना हुनेछ र ग्राहकले विद्यमान सवारी एक्स्चेन्ज गर्दा विशेष सेवा सुविधा पाउनेछन्।
  • प्रोटोन इमास ७ को मूल्य ४६.९९ लाखबाट सुरु हुनेछ र यसमा १६० किलोवाट मोटर पावर, १८० मिमी ग्राउन्ड क्लियरेन्स, एनईडीसी रेन्ज ४९२ र ५८५ रहेका छन्।

७ पुस, काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्स अन्तर्गत सञ्चालन हुने इलेक्ट्रिक सवारी साधन (ईभी) ब्रान्ड प्रोटोन इमासले पोखरामा विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

पुस ७, ८ र ९ गते (डिसेम्बर २२, २३ र २४) गरी तीन दिन विशेष एक्स्चेन्ज अफर कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । पोखरास्थित सिटी स्क्वायर ब्यान्क्वेट एन्ड रेस्टुरेन्ट, न्यूरोडमा कार्यक्रम आयोजना हुने जगदम्बा मोटर्सले जनाएको छ ।

सो कार्यक्रममा विद्यमान सवारी साधन एक्स्चेन्ज गर्न चाहने ग्राहकले विशेष सेवा सुविधा समेत पाउने छन् । प्रोटोन इमासका प्रमुख विशेषता, सेवा सुविधा तथा अफरका फाइदाबारे विस्तृत जानकारी समेत प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । एक्स्चेन्ज अफरमा प्रोटोन इमास ७ को मूल्य ४६.९९ लाखबाट सुरु हुनेछ ।

प्रोटोन इमास ७ ले शक्तिशाली १६० किलोवाट मोटर पावर प्रदान गर्दछ भने यसमा १८० मीमी ग्राउन्ड क्लियरेन्स तथा एनईडीसी रेन्ज ४९२ र ५८५ रहेको छ । उन्नत सुरक्षात्मक तथा प्रिमियम डिजाइन सुविधासहितको यो ईभीको लम्बाइ ४६१५ मीमी रहेको छ ।

प्रोटोन इमास
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित