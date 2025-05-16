प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर एमाले कोशी प्रदेशले आन्दोलन गर्ने

९ पुस, विराटनगर । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘प्रतिगमन’ भएको दाबी गर्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २४ भदौमा चालिएको कदमले लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरेको दाबी गरेको हो ।
एमालेले हालै सम्पन्न पार्टीको ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको नेतृत्वलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।
‘छानबिन आयोगका नाममा पार्टी नेतृत्वलाई दुःख दिने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास भए कडा प्रतिवाद गरिनेछ,’ उनले भने ।
एमाले कोशी प्रदेशले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, सर्वपक्षीय सरकार गठन र संविधान संशोधनको माग माग गर्दै आन्दोलनका लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4