+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकारी टोलीले गर्‍यो एमाले पार्टी कार्यालय अनुगमन

कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते १३:२३

८ पुस, काठमाडौं । सरकारी टोलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय अनुगमन गरेको छ ।

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोली च्यासलस्थित जलाइएको कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेको हो ।

टोलीले अनुगमनका साथै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।

कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

यसअघि आजै टोलीले कांग्रेस कार्यालय पनि अनुगमन गरेको थियो । आजै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) लगायत दलका कार्यालय पनि पुग्ने कार्यक्रम छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरुका निवास, सिंहदबार, संसद भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सपिङ मल र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी भएको थियो ।

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

नेकपा एमाले सरकारी टोली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्थानहदबारे एमालेलाई सरकारको जवाफ- आयोगको काममा प्रभाव पार्न भएन

स्थानहदबारे एमालेलाई सरकारको जवाफ- आयोगको काममा प्रभाव पार्न भएन
वर्तमान सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन : शेरधन राई

वर्तमान सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन : शेरधन राई
ईश्वर पोखरेलको चेतावनी: पार्टीमा सम्मानजनक व्यवहार नभए परिणाम अप्रिय हुनसक्छ

ईश्वर पोखरेलको चेतावनी: पार्टीमा सम्मानजनक व्यवहार नभए परिणाम अप्रिय हुनसक्छ
सर्वपक्षीय बैठकमा एमालेले भन्यो- चुनावको विश्वसनीय आधार पाएनौं

सर्वपक्षीय बैठकमा एमालेले भन्यो- चुनावको विश्वसनीय आधार पाएनौं
ओली, पोखरेल र भण्डारीले नबुझेको ‘जबज’

ओली, पोखरेल र भण्डारीले नबुझेको ‘जबज’
‘रविलाई गुन लगाउँदा दुस्मनी गरे, जोसँग मिले पनि चौथो-पाँचौं हुन्छन्’

‘रविलाई गुन लगाउँदा दुस्मनी गरे, जोसँग मिले पनि चौथो-पाँचौं हुन्छन्’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित