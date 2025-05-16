+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नक्कली शाखा अधिकृत पक्राउ

आफूलाई शाखा अधिकृत बताउने नक्कली कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।  

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टेकुबाट २३ वर्षीय समन श्रेष्ठलाई नक्कली शाखा अधिकृतको परिचयपत्रसहित पक्राउ गरेको छ।
  • समन श्रेष्ठले लोक सेवा आयोगबाट शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएको नक्कली कागजात तयार गरी कर्मचारी पोशाक लगाएको प्रहरीले बताएको छ।
  • उनीले सिंहदरबार लगायत सरकारी निकायमा आफूलाई अधिकृत भन्दै झुक्याउने र केहीलाई जागिर लगाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने गरेको खुलेको छ।

८पुस, काठमाडौं । आफूलाई शाखा अधिकृत बताउने नक्कली कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको थसीखेल घर भएका २३ वर्षीय समन श्रेष्ठ छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टेकुबाट पक्राउ गरेको हो ।

लोक सेवा आयोगबाट शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त पत्र प्राप्त गरेको भन्दै नक्कली कागजात तयार गरी कर्मचारी पोशाक लगाउने र त्यसको आडमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने खोजेको प्रहरीले बताएको छ ।

सिंहदरबार लगायतका अन्य सरकारी निकायमा गएर उनले आफूले अधिकृत भन्दै बताउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारी कर्मचारीको परिचय दिँदै सर्वसाधारणलाई प्रभावमा समेत उनले पार्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

केही व्यक्तिलाई भने जागिर लगाइदिन्छु भन्दै झुक्याउने गरेको खुलेको छ । उनीबाट बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयबाट शाखा अधिकृतको पदमा नियुक्त भएको नियुक्त पत्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अधिकृत पदमा नियुक्त भएको पत्र, शिक्षा मन्त्रालयकै परिचय पत्र, अर्थ मन्त्रालयबाट जारी हुने तलब भुक्तान सम्बन्धीको पत्र समेत बरामद भएको छ ।

नक्कली शाखा अधिकृत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री निस्किएपछि राष्ट्रपतिसँग ओली, देउवा र प्रचण्डको छुट्टै छलफल

प्रधानमन्त्री निस्किएपछि राष्ट्रपतिसँग ओली, देउवा र प्रचण्डको छुट्टै छलफल
अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै ठगी, पक्राउ परे कन्सल्टेन्सी सञ्चालक

अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै ठगी, पक्राउ परे कन्सल्टेन्सी सञ्चालक
ओली, देउवा र प्रचण्डसँग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साढे २ घण्टा छलफल

ओली, देउवा र प्रचण्डसँग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साढे २ घण्टा छलफल
‘रवि दाइलाई कानुनी समस्या रहे प्रधानमन्त्रीमा सार्ने त बालेन नै हो’

‘रवि दाइलाई कानुनी समस्या रहे प्रधानमन्त्रीमा सार्ने त बालेन नै हो’
विराट ट्रेड एक्स्पो भोलिदेखि

विराट ट्रेड एक्स्पो भोलिदेखि
रुपैयाँ कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा ७७ अर्ब थप भार

रुपैयाँ कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा ७७ अर्ब थप भार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित