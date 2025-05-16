समानुपातिक सांसदका लागि एमाले खोटाङबाट तीन जना सिफारिस  

८ पुस, खोटाङ । नेकपा एमाले खोटाङले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष देवविक्रम राईका अनुसार उषाकला राई, कर्णबहादुर घले र खगेन्द्र राईको नाम सिफारिस गरिएको छ । एमालेले प्रदेश कमिटी मार्फत् समानुपातिक तर्फ बन्द सूचीमा समावेश गरिने नामहरू माग गरेको छ ।
जसअनुसार आजै तीन जनाको नाम प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष राईले बताए ।
