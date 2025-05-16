कांग्रेस महाधिवेशन गर्न गगन थापाको नयाँ प्रस्ताव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशन तीन तहमा गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
- थापाले वडा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरेका छन्।
- उनले क्रियाशील सदस्यता विवाद र बदनियत राखिएको ठाउँमा सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि फिल्डमै टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका छन्।
९ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा विभिन्न तीन तहको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
आज बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले वडा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरेको बताएका हुन् ।
थापाले क्रियाशील सदस्यता विवाद र बदनियत राखिएको ठाउँमा सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि फिल्डमै गएर टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनको प्रस्तावमा बुधबार छलफल भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन । बैठक बिहीबार १ बजे पनि बस्नेछ ।
‘वडाको अधिवेशन, क्षेत्रको अधिवेशन गरेर केन्द्रको गरौँ । सातवटा प्रदेशको निर्वाचन आम निर्वाचनपछि गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
